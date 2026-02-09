검찰, '1억 공천헌금' 강선우·김경 구속영장 청구 "범행 중대"

정치자금법 위반·배임수증재 혐의…검찰 "도주 및 증거인멸 우려"

현역의원 강선우 불체포특권 변수…김경 구속심사는 이번 주 예상

공천헌금 의혹을 받는 무소속 강선우 의원과 김경 전 서울시의원이 구속 심사대에 오른다.



서울중앙지검은 정치자금법 위반 및 배임수증재 등의 혐의로 강 의원과 김 전 시의원에 대해 구속영장을 서울중앙지법에 청구했다고 9일 밝혔다.

강선우 의원(왼쪽)과 김경 전 서울시의원.

경찰이 이들에 대한 구속영장을 검찰에 신청한 지 나흘 만이다.



검찰은 "수집된 증거를 면밀히 검토한 결과, 범행이 중대하고 도주 우려 및 증거인멸의 우려가 있는 점 등을 고려해 구속영장을 청구했다"고 말했다.



강 의원과 김 전 시의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 용산 한 호텔에서 공천을 대가로 1억원을 주고받은 혐의를 받는다.



이후 강 의원은 당시 더불어민주당 공천관리위원회에서 김 전 시의원을 서울 강서구의 시의원 후보로 공천해야 한다고 강하게 주장해 단수공천을 받게 한 것으로 조사됐다.



강 의원은 경찰 수사 과정에서 혐의를 시인한 김 전 시의원과 달리 '쇼핑백을 받았지만, 금품인 줄 몰랐다'고 혐의를 부인했다. 경찰은 진술이 엇갈리는 만큼 이들의 신병을 확보할 필요성이 있다고 판단했다.







이번 수사는 강 의원이 김 전 시의원에게 1억원을 받았으니 공천을 줘야 한다는 취지로 언급하는 김병기 의원과의 대화 녹취가 지난해 말 공개되며 시작됐다.



핵심 인물 김 전 시의원이 돌연 미국으로 출국하고, 강 의원 조사도 민주당의 제명 이후 이뤄지는 등 경찰의 수사 속도를 놓고 논란도 이어졌다.



이번 사건 주요 피의자에 대한 첫 신병 확보 시도이지만, 강 의원에 대해서는 불체포 특권이 변수가 될 전망이다.



현역 국회의원은 국회 회기 중 국회 동의 없이 체포·구금되지 않기에 강 의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 진행되려면 국회 본회의에서 재적의원 과반 출석, 출석 의원 과반 찬성으로 체포동의안이 가결돼야 한다.



강 의원은 지난 3일 2차 조사를 마친 뒤 취재진에게 '불체포 특권을 그대로 유지할 것이냐'는 질문을 받았지만 답하지 않은 바 있다.



김 전 시의원의 경우 이번 주 중 법원 영장실질심사 일정이 잡힐 전망이다.

<연합>