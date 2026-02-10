AI 등 변화 대비 중장년 직업훈련 강화

은평구 ‘인생 이모작 지원’ 지속

취업 연계·사후관리 체계 마련

서울 은평구가 올해도 중장년층의 직업훈련, 취업 연계 등 체계적인 인생 재설계와 사회 참여 확대를 지원한다.



구는 2026년 ‘중장년 인생 이모작 지원 계획’을 본격적으로 추진한다고 9일 밝혔다. 구는 중장년 인구 비중이 높은 지역 특성을 반영해 지난해부터 매년 중장년 인생 이모작 지원 계획을 수립해 시행하고 있다.



올해는 인공지능(AI) 발전 등 사회 환경 변화에 대응할 수 있게 직업훈련을 운영하고 취업 연계와 사후 관리 체계를 마련할 예정이다. 아울러 구는 인생설계학교에서 자기 이해와 경력 진단, 인생 후반기 설계 등 단계별 교육 프로그램을 운영한다. 구 인생 이모작 위원회 운영을 통해선 민관 협력 기반을 강화하고, 구 누리집의 중장년 전용 게시판에 관련 정책과 프로그램 정보를 제공한다.



구는 이 같은 중장년 정책과 프로그램 정보를 구민들에게 보다 원활히 전달하기 위해 다음 달 말까지 ‘중장년 소식 알림톡’ 신청을 받는다.



김미경 은평구청장은 “인생 2막을 준비하는 중장년들이 새로운 도전을 이어 갈 수 있게 적극 지원하겠다”고 말했다.