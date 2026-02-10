홍콩 60대 남성, 1년 넘게 마트 음료병에 소변 넣어 진열

홍콩의 한 60대 남성이 1년 넘게 마트 음료병에 소변을 넣어 진열대에 올려둔 사실이 드러났다.

최근 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 전직 부동산 중개업자 프랭클린 로 킴-응아이(63)는 2024년 7월부터 작년 8월 6일까지 1년간 대형 마트를 돌며 콜라 등 음료병에 소변을 넣고 다시 진열대에 올려둔 혐의로 재판받았다.

음료(기사 본문과는 무관한 사진). 사진=유토이미지

프랭클린의 행각은 마트에서 소변이 섞인 음료가 발견됐다는 신고가 이어지면서 적발됐다.

신고에 따르면 청사완, 쌈써이포 지역 등 슈퍼마켓 체인 매장 6곳에서 오염된 탄산음료 9병이 발견됐다.

지난해 7월 17일에는 몽콕 지역의 한 매장에서 구매한 탄산음료를 마신 9세 남자아이가 몸에 이상을 느껴 병원에 이송되기도 했다.

다만 아이는 특별한 후유증 없이 당일 퇴원한 것으로 전해졌다.

지난달 27일 유해 물질 투여 혐의로 기소된 그는 법정에서 자신의 범행을 인정했다.

프랭클린은 범행 이유에 대해 "수퍼마켓 직원들과 다투고 장난으로 벌인 일"이라고 말했다.

그의 변호인은 "프랭클린이 이혼과 은퇴 이후 우울증을 겪게 된 데다 부모가 사망한 뒤 정서적 지지를 잃었다"며 "이번 사건을 일회성 범행으로 보고 사회로 복귀할 기회를 달라"고 요청했다.

법원의 유죄 판단이 나올 경우 홍콩 법률상 최대 3년 이하 징역형을 받을 수 있다.

다만 프랭클린이 심리적 문제를 겪고 있는 점을 감안해 사회봉사나 보호관찰 등 대체 처분 방안도 검토하고 있다.

오는 10일 선고를 앞둔 프랭클린은 튠문 지역 정신병원에서 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.

<뉴시스>