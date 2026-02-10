10대의 반란 유승은, 스노보드 여자 빅에어 동메달 쾌거

스노보드 빅에어 유승은(성복고)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 동메달을 목에 걸며 대한민국 선수단에 두 번째 메달을 안겼다.

유승은은 10일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 여자 빅에어 결선에서 171점을 획득, 무라세 고코모(일본·179점), 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드·172.25점)에 이어 3위에 올랐다.

유승은이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 동메달을 따냈다. 사진=연합뉴스

이로써 유승은은 전날 스노보드 남자 평행대회전에서 김상겸(하이원)이 획득한 은메달에 이어 한국 선수단의 이번 대회 두 번째 메달이 또 스노보드에서 나왔다. 대회 전까지 2018년 평창 대회 때 이상호(넥센윈가드)의 남자 평행대회전 은메달이 유일한 메달이던 한국 스키·스노보드는 처음으로 단일 대회에서 2개의 메달을 따냈다.

빅에어는 30ｍ 넘는 슬로프에서 활강해 대형 점프대에서 도약, 점프와 회전, 착지, 비거리 등을 겨루는 종목이다. 2018년 평창 대회 때 처음 정식 종목이 된 빅에어에 한국 여자 선수 최초로 출전한 유승은은 첫 결선 진출에서 메달을 목에 걸었다.

스노보드 빅에어 월드컵에서 대한민국 첫 메달의 주인공이었던 유승은은 이 종목 최초로 올림픽에 출전한 한국 여자선수로서 한국의 첫 메달 주인공이 되는 대업을 이뤘다.