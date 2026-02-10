문재인 “부동산 정책만큼은 실패했다…가장 아픈 손가락”

문재인 전 대통령이 “우리가 부동산 정책만큼은 실패했다”고 말했다.

문 전 대통령은 9일 유튜브 채널 ‘평산책방’에 올라온 ‘평산책방TV 시즌2’ 예고 영상에서 이같이 말했다.

문재인 전 대통령이 탁현민 전 대통령의전비서관과 마주앉아 자신이 추천한 경제 분야 관련 책을 소개하며 부동산 관련 이야기를 나누는 모습. 사진=평산책방 유튜브 채널

해당 영상에서 문 전 대통령은 탁현민 전 청와대 의전비서관과 마주앉아 경제 분야 관련 책을 소개하며 부동산 관련 이야기를 나눴다.

탁 전 비서관은 이날 방송에서 “부동산이 나의 가장 아픈 손가락이다”라는 취지의 문 전 대통령의 과거 발언을 언급하기도 했다. 그러자 문 전 대통령은 “일단 실패했다고 인정해야죠”라면서 “우리가 부동산 정책만큼은 실패했다”고 말했다.

앞서 문 전 대통령은 지난 2021년 재임 4주년 기자회견 때 “가장 지난 4년 동안 아쉬웠던 점은 역시 부동산 문제라고 생각한다”면서 “부동산 가격을 안정시키겠다는 그 목표를 이루지 못했고, 또 지난 보궐선거에서도 그에 대해서 아주 엄중한 그런 심판을 받았다”고 말한 바 있다.

이어 탁 전 비서관이 “재임 중에 펀드 하나 구매하셨죠?”라고 묻자 문 전 대통령은 “아직도 갖고 있다”고 답했다. 탁 전 비서관이 “꽤 많이 올랐겠다”고 하자 문 전 대통령은 “아마도”라며 웃었다.

탁현민 전 청와대 의전비서관(왼쪽), 문재인 전 대통령. 사진=평산책방 유튜브 채널

문 전 대통령은 2021년 1월 ‘한국판 뉴딜’ 정책 독려를 위해 ‘뉴딜펀드’ 5종에 1000만원씩 총 5000만원을 투자했다. 2019년 8월엔 ‘필승코리아 펀드’에 5000만원을 넣기도 했다.

문 전 대통령은 해당 유튜브 채널에서 함께 읽을 책을 추천하고 게스트와 함께 책 관련 대화를 나누는 등 활동을 하고 있다.

한편, 양도소득세 중과 유예 종료 등 부동산 투기에 대해 강경한 입장을 이어가고 있는 이재명 대통령은 대선 과정에서부터 “세금으로 집값을 잡지 않겠다”며 문재인 정부와는 다른 부동산 정책 기조를 강조해 왔다.