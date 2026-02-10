오하영 "에이핑크 키스신 충격…男 배우에게 따져"

유튜브 '짠한형 신동엽' 9일 공개

오하영이 에이핑크 언니들의 키스 연기에 충격받았다고 고백했다.

지난 9일 공개된 유튜브 콘텐츠 '짠한형 신동엽'에는 걸그룹 에이핑크 멤버들이 출연해 MC 신동엽, 정호철을 만났다.

유튜브 '짠한형 신동엽' 화면 캡처

이 자리에서 연기 활동 얘기가 나온 가운데 키스 장면이 언급됐다. 특히 오하영이 정은지의 드라마 속 싱크대 키스 장면이 충격이었다고 털어놨다. "제가 그걸 보고 울었다. 당시 17살이었는데, 너무 놀란 거다. '저런 모습이 방송에 나가도 돼? 우리 언니 입을 다른 남성분이 저래도 되나?' 저한테 되게 충격적이었다"라고 해 폭소를 안겼다.

오하영은 또 "'아무도 건들면 안 되는 우리 언니인데, 키스하고 뽀뽀하면 책임져야 하는 거 아니야?' 생각할 때였다. 그래서 '언니, 그냥 시집가세요' 했다. 그때는 어린 마음에 방송이란 생각을 못 했다"라고 솔직히 밝혀 웃음을 더했다.

이를 듣던 박초롱이 "너도 (드라마에서) 키스했잖아. 너한테 왜 하냐고 했더니, '나도 할 때 됐죠' 하더라"라고 폭로해 주위를 웃음바다로 만들었다.

유튜브 '짠한형 신동엽' 화면 캡처

오하영이 "그 작품에서는 (키스) 한 번에 촬영이 끝났다. 그런데 남주 언니 연극 보러 갔더니, 15번인가 하더라. 우리 언니 입술을!"이라고 불쾌해했다. 그러자 김남주가 또 그 얘기라며 질색해 웃음을 샀다.

특히 오하영이 "그래서 (연극 끝나고) 상대 (남자) 배우분한테 '좋으세요? 우리 언니 그렇게 하니까 좋으세요?' 했다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 신동엽, 정호철이 "초면에 그런 거냐?"라고 놀라며 배꼽을 잡았다.

<뉴스1>