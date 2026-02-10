배기성, 12살 연하 아내 공개…'미모의 쇼호스트'

배기성이 미모의 아내를 공개했다.
지난 9일 방송된 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에서는 가수 배기성이 12살 연하 아내 이은비와 동반 출연해 이목이 쏠렸다.
그가 "정식으로 인사드리자. 올해 결혼 9년 차 남편 배기성, 아내 이은비"라고 소개했다. 배기성 아내 직업은 쇼호스트로 전해졌다. 특히 남다른 미모가 놀라움을 선사했다.
배기성 아내가 사전 인터뷰에서 "요즘도 일 계속하시냐?"라는 질문을 받았다. 이에 "조금씩 행사나 진행은 한다. 집에서 누워 있던 기억이 없다"라고 답했다. 배기성이 "원래 성격 자체가 게으르지 않아서 가만히 못 있더라"라며 거들었다.
이어 러브스토리가 공개됐다. "두 사람이 처음에 어떻게 만났나?"라는 물음에 배기성이 입을 열었다. "친구들을 만나서 오랜만에 낮술을 마셨다. 거의 6~7차 정도 됐을 때 아내는 회사 끝나고 식사할 겸 가게에 들어왔다. 분명히 우리끼리 놀아야 하는데, 내가 취해 있어도 계속 그쪽으로 신경 쓰이더라"라고 회상했다.
배기성 아내는 "내가 사춘기 때 남편 노래를 진짜 좋아했다. 내 뒤에 오빠가 앉아 있었는데, 지인이 알려주더라. 바로 뒤돌아보기에는 자존심이 상해서 화장실을 계속 왔다 갔다 했다"라고 솔직히 밝혔다.
배기성이 "결국 합석하게 됐다. 아내가 집에 갈 때 택시 태워 보내고, 전화를 걸었다. 택시 번호 알려 달라고 했더니, 다음부터 본인이 직접 알아내라고 그냥 끊더라"라며 "다음 날 생각해 보니까, 다음은 애프터가 있다는 거 아니냐? 그때부터 들이대면서 연애했다"라고 털어놨다. 이렇게 만난 두 사람이 3년 열애 끝에 결혼했다고 전해져 눈길을 끌었다.
<뉴스1>