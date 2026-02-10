박나래 주사이모, 전현무 정조준? "생각 많이 달라졌다"

박나래의 '주사이모' A가 방송인 전현무를 겨냥한 듯한 게시물을 올렸다. 일각에선 주사이모와 전현무도 관계가 있는 것 아니냐는 얘기가 나온다.

A는 9일 소셜미디어에 '전' '무'라는 글과 함께 전현무가 출연 중인 MBC TV 예능프로그램 '나 혼자 산다' 로고를 올렸다.

그러면서 "사람이 한 번 죽다 살아나 보니 생각이 많이 달라졌다"며 "조용히 있다고 해서 제 잘못이 사라지는 것도 아니겠지만, 그렇다고 사실이 아닌 것까지 제가 감당해야 할 이유는 없다"고 했다.

그는 기존 팔로우 계정을 모두 삭제하고 전현무와 '나 혼자 산다' 공식 계정만 남겼다. 다만 이후 팔로우수는 다시 0으로 바뀌었고, 해당 게시물도 삭제됐다.

앞서 A는 경찰 조사를 받은 뒤 서울 강남경찰서 전경 사진과 함께 "9시간 조사. 흠. 이제 너희들 차례야. 특히 한 남자"라며 특정인을 겨냥하는 듯한 글을 남긴 바 있다.

A는 박나래를 비롯해 샤이니 키, 유튜버 입짧은햇님 등에게 불법 의료행위를 한 것으로 알려졌다.

그는 의료법 위반, 보건범죄단속에 관한 특별조치법 위반, 마약류관리법 위반 등 혐의로 경찰 조사를 받고 있다. 출국금지 조치와 압수수색도 이뤄진 상태다.

박나래 등은 A를 의사로 알았다고 주장하고 있다.

<뉴시스>