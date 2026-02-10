메뉴보기메뉴 보기 검색

[속보] 이 대통령 "서울 아파트 4만 2500세대 결코 적지 않다…집값 안정 효과"

양다훈 기자
이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

 

이재명 대통령은 10일 “서울 시내 아파트 4만 2500세대가 적은 물량은 결코 아니다”라며 등록임대주택의 다주택 양도세를 중과할 경우 일정한 부동산 시장 안정 효과를 기대할 수 있다고 밝혔다. 

 

이 대통령은 이날 SNS에 임대사업자들이 술렁이고 있다는 내용의 보도를 공유하며 이같이 언급했다. 해당 기사에는 임대사업자가 주택을 매각해도 집값 안정 효과는 미미할 것이라는 업계의 회의적인 시각이 담겨 있었다.

 

이에 대해 이 대통령은 “기사 본문에 (매입임대 주택 중) 아파트는 16%에 그치고, 이 중 4만 2500호 정도가 서울에 있다고 쓰여 있다”며 해당 물량이 적지 않음을 지적했다. 이어 “다주택인 아파트 4만 2500호가 양도차익을 누리며 무기한으로 버티지 않고 다주택 양도세 피해 매물로 나오면 ‘집값 안정 효과가 미지수’일 것 같지는 않다”고 덧붙였다. 

 

이 대통령은 전날에도 “임대 기간 종료 후 등록임대주택에 대한 각종 세제도 일반 임대주택과 동일해야 공평하지 않겠느냐”며 그간 유지되어 온 등록임대주택의 다주택 양도세 중과 제외 혜택에 대해 의문을 표시했다. 

 

이 대통령은 “등록임대주택에 대한 양도세 중과 제외 특혜는 즉시 폐기 시 부담이 너무 크므로, 일정 기간이 지난 후 없애거나 점차 폐지하는 방안도 있다”고 언급했다. 또한 “대상을 아파트로만 한정하자는 의견도 있다”고 전했다.

양다훈 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

