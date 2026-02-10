“블핑 제니가 답 알려줬어요”…한국사능력검정서 무슨 일이?

제77회 한국사능력검정시험(한능검)에서 그룹 블랙핑크의 멤버 제니 때문에 문제를 풀었다는 수험생들의 후기가 온라인에서 화제다.

7일 시험 직후 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 이번 한능검의 높은 난이도를 토로하는 반응과 함께, 특정 문항을 제니 덕분에 풀었다는 글이 잇따라 올라왔다.

한 수험생은 “시험이 너무 어려워 포기하려 했는데 특정 문제를 보는 순간 제니의 모습이 떠올랐다”며 “초라하지만 값진 2급 합격의 영광을 제니에게 바친다”고 적었다. 또 다른 응시자는 “오늘 한능검 문제 4번 제니 덕분에 맞췄다”며 정답을 표시한 시험지 사진을 공개했다.

제니의 ‘ZEN’ 뮤직비디오 캡처

이들이 언급한 문항은 신라의 문화유산을 묻는 심화 4번 문제였다. 문제는 “(가)의 수도에서 발굴된 경주 천마총 장니 청마도와 금령총 천마무늬 말다래 등을 통해 다양한 천마의 모습을 볼 수 있다. 장니는 말의 안장 양쪽에 늘어뜨려 놓은 것으로 말다래라고도 불린다. (가) 국가의 문화유산으로 옳은 것은?”이라고 제시됐다.

보기에는 ▲백제 사비 금동대향로 ▲백제 칠지도 ▲청동기 농경문 ▲신라 금관 관식 ▲고구려 금동연가7년명여래입상 등이 포함됐다. 정답은 4번 신라 금관 관식이었다.

수험생들이 제니를 떠올린 배경에는 지난해 공개된 솔로 앨범 ‘루비(RUBY)’의 선공개곡 ‘젠(ZEN)’ 뮤직비디오가 있다. 당시 제니는 해당 곡이 신라에서 영감을 받아 제작됐다고 밝힌 바 있다. 뮤직비디오에는 신라 금관 장식에서 착안한 V자 형태의 금속 의상이 등장했다.

의상을 제작한 업체 측은 “원화가 된 제니를 상상하며 디자인했다. 원화는 신라의 여성 리더를 상징하는 호칭”이라며 “신라 금관 장식에서 영감을 받은 주작의 비상하는 아름다움을 모티브로 삼았다”고 밝혔다.

이어 “전통 투각문 양식을 활용한 바탕에 1000개 이상의 금속장식(영락)을 전통적인 수작업으로 연결해 완성했다. 이는 우아함과 강인함을 동시에 담아 불멸의 여성을 상징하는 제니의 이미지를 표현한다”고 설명했다.

한편 한능검은 기본과 심화로 구분해 시행된다. 심화 시험은 점수에 따라 1~3급, 기본 시험은 4~6급을 부여한다.