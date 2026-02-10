'애주가' 신동엽 "쯔양, 술도 많이 마시더라…살짝 긁혔다"

방송인 신동엽이 먹방 유튜버 쯔양에게 자존심 상했던 일화를 전했다.

9일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 걸그룹 에이핑크가 게스트로 출연해 신동엽, 정호철과 이야기를 나눴다.

이날 신동엽은 에이핑크 멤버 오하영이 술을 잘 마시는 모습에 놀라워했다.

신동엽은 "약간 가수 쯔양을 만난 것 같다"며 "쯔양이랑 촬영했을 때 음식을 정말 많이 먹는데 술도 많이 마시더라. 그래서 내가 쯔양한테 살짝 긁혔다"고 말했다.

그러면서 "하영이가 제일 잘 마신다"고 감탄했다.

오하영은 "그 얘기를 성시경 선배님도 해주셨다. 저도 사실 취할 때까지 마신 기억이 많이 없는데 선배님이랑 마시면 (취한다)"고 했다.

이어 "딘딘 오빠가 진행하는 라디오 프로그램에서 성시경 선배를 만났다"며 "선배님께서 딘딘 오빠가 라디오를 열심히 하는 게 예뻐 보이셨는지 한 번 술을 사주셨다"고 전했다.

이에 신동엽은 "시경이가 볼 때 하영이는 저평가된 우량주"라고 놀려 웃음을 자아냈다.

신동엽은 자신만의 해장 방법도 공개했다.

그는 "해장을 딱히 잘 안 한다. 그냥 물을 마시거나 어떨 때는 우유를 마신다"며 "그렇게 해도 애매하면 팥빙수를 배달해서 흰 우유 추가하고, 그게 내 나름대로 해장국"이라고 말했다.

<뉴시스>