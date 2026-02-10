'흑백2' 프렌치 파파, '홈즈'에서 오픈 전 레스토랑 최초 공개

'구해줘! 홈즈' 12일 방송

'흑백요리사2' 프렌치 파파가 오픈 전 레스토랑을 공개한다.

12일 오후 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 지난 5일 방송에 이어 넷플릭스 예능 '흑백요리사2'에 출연한 셰프들의 레스토랑과 집으로 임장을 나선다.

MBC '구해줘! 홈즈'

이날 방송에는 '흑백요리사' 시즌 1의 '요리하는 돌아이' 윤남노 셰프와 '중식 여신' 박은영 셰프가 연예계 대표 맛잘알 김숙과 함께 '흑백요리사' 셰프들의 레스토랑이 밀집한 이른바 '흑백세권'을 직접 탐방한다. 세 사람은 지난주 용산 상권에 이어 미쉐린 스타를 받은 레스토랑이 즐비한 '레스토랑 격전지'인 강남 상권을 방문한다고 해 기대를 모은다.

먼저 강남대로로 들어서자 윤남노 셰프는 "(강남에서) 오래 일했는데도 안 맞는다"며 일명 '강남 알레르기'가 있음을 고백해 모두를 의아하게 한다. 실제로 강남은 흑백요리사 출연 셰프들의 레스토랑이 가장 많이 모여 있을 만큼 인기 상권이다. 하지만 그만큼 치열하다며 셰프들의 상권에 대한 고충을 털어놓아 공감을 샀다는 후문이다.

이 가운데 세 사람은 강남에서만 무려 17년 동안 같은 자리를 지켜온, 청담동 터줏대감 '프렌치 파파' 타미 리 셰프의 레스토랑으로 향한다. 17년 전 인테리어 그대로, 아내의 손길이 묻은 클래식한 느낌의 내부가 공개돼 감탄을 자아낸다. 그는 '흑백요리사2' 출연 이후 풀부킹이라는 근황을 전해 이목을 집중시킨다.

이어 '프렌치 파파'가 17년 전 자전거를 타고 다니며, 레스토랑을 구할 당시 비하인드 스토리를 밝혀 궁금증을 자아낸다. 그뿐만 아니라 효율 끝판왕 주방과 고가의 조리 도구들이 공개돼 눈길을 끈다. 주방을 본 윤남노는 효율적인 설계에 놀라움을 드러내는데, '프렌치 파파'는 얼마나 적게 걸을 수 있는지를 관건으로 주방을 설계했으며 도면만 한 달 걸렸다고 밝혀 감탄을 자아낸다. 특히 '구해줘! 홈즈'를 통해 아직 오픈 전인 레스토랑의 추가 공간과 주방까지 최초 공개된다고 해 이목이 쏠린다. 또한 윤남노의 '강남 알레르기'마저 없애버린 '프렌치 파파'만의 특급 무기 역시 공개될 예정이어서 기대감을 높인다.

'구해줘! 홈즈' 흑백세권 편 2탄은 12일 오후 10시 방송된다.

<뉴스1>