“이번 발렌타인, 우리만의 영화가 시작된다”…호텔家, 설렘 가득한 ‘핑크빛 유혹’

차가운 겨울바람도 설렘 앞에선 한풀 꺾이는 2월, 연인들의 마음을 간지럽히는 발렌타인데이가 다가오고 있다. 매년 돌아오는 기념일이지만 올해만큼은 뻔한 데이트 대신 둘만의 농밀한 서사가 담긴 특별한 하루를 꿈꾸게 된다. 호텔가는 일찌감치 감각적인 인테리어와 달콤한 혜택을 무기로, 연인들의 로맨틱한 환상을 현실로 바꿔줄 준비를 마쳤다.

웨스틴 조선 서울 제공

단순히 머무는 공간을 넘어 하나의 ‘기억’을 선물하려는 호텔들의 경쟁이 뜨겁다. 객실 유리창에 우리만의 메시지를 새기거나, 명품 브랜드와의 협업을 통해 영화 속 주인공이 된 듯한 기분을 만끽할 수 있는 패키지들이 잇따라 출시되고 있다. 샴페인의 섬세한 기포와 진한 초콜릿 향이 어우러지는 호텔 스테이는 일상의 피로를 잊게 할 가장 완벽한 처방전이 될 것이다.

10일 호텔업계에 따르면 웨스틴 조선 서울은 3월 24일까지 ‘이터널 로맨스’ 패키지를 선보인다. 럭셔리 플라워 부티크 격물공부의 꽃다발과 모엣 샹동 로제 샴페인이 포함되며, 스위트 객실 투숙 시 인룸 다이닝 3코스 디너가 제공되어 프라이빗한 시간을 보낼 수 있다.

레스케이프는 퍼퓸 브랜드 언베니쉬와 협업한 ‘러브 인 디 에어’ 패키지를 3월 29일까지 운영한다. 향수 본품과 전용 칵테일, 조식 및 해피아워 혜택이 포함되며, 중식당 ‘팔레드 신’에서는 트러플을 주제로 한 특별 코스를 만날 수 있다.

안다즈 서울 강남은 ‘러브, 언락드’ 패키지를 통해 주류 무제한 프로모션인 ‘버블 앤 바이츠’ 이용권을 제공하며, 발렌타인 기간 투숙 시 미니 하트 케이크를 증정한다. 몬드리안 서울 이태원은 모엣 샹동 샴페인과 시그니처 레드 하트 케이크, 사우나 이용권을 묶은 ‘비 마이 발렌타인’ 패키지를 선보였다.

웨스틴 서울 파르나스는 ‘해피 발렌타인 패키지’를 통해 객실 유리창에 원하는 문구를 새겨주는 레터링 데커레이션 서비스를 제공한다. 하이엔드 플라워 박스와 샴페인이 더해져 세상에 하나뿐인 프러포즈 공간을 완성한다.

반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 시계 브랜드 해밀턴과 손잡고 ‘비욘드 할리우드’ 패키지를 기획했다. 호텔 최상층 문 바에서 영화적 헤리티지를 담은 전시와 전용 칵테일을 즐기며 영화 같은 하루를 보낼 수 있다.

소피텔 앰배서더 서울은 ‘모먼츠 인 러브’ 패키지를 통해 석촌호수 전망 객실로의 무료 업그레이드를 제공한다. 봉봉 초콜릿과 와인이 포함되어 호수 뷰를 배경으로 낭만적인 밤을 보내기에 제격이다.

풀만 앰배서더 서울 이스트폴은 한강 또는 아차산을 조망하는 객실에서 라즈베리 무스 홀케이크와 로제 스파클링 와인을 즐기는 ‘스위트 모먼트’ 패키지를 출시했다. 메이필드호텔 서울은 유러피안 레스토랑 ‘더큐’의 스페셜 디너가 포함된 패키지로 미식가 연인들을 공략한다.

오크우드 프리미어 인천은 송도 도심의 야경을 감상하며 로제 와인과 하트 초코 무스 케이크를 즐길 수 있는 ‘로맨틱 데이즈’ 프로모션을, 그랜드 조선 부산은 해운대의 절경과 함께 시즌 케이크와 와인을 즐기는 패키지를 선보였다. 제주신화월드는 100실 한정으로 스위트 박스와 다양한 액티비티 할인 혜택을 담은 여행 상품을 출시해 차별화를 더했다.