"손님 대신 가방 40개"…광화문 스벅 점령한 승무원들의 '민폐 면접'

가방 반입 안되는 美 비자면접에 아침마다 사석화 논란…직원에게 따지기도

최근 광화문 주한 미국대사관 인근 스타벅스가 이른 오전마다 '가방 전쟁'을 치르고 있다. 테이블과 의자가 여행용 보조 가방 수십 개로 채워져 정작 손님 앉을 자리가 없는 일이 반복되면서다.



지난 9일 오전 7시께 매장 한쪽 홀의 80%인 30∼40석은 사람 없이 가방만으로 빽빽한 모습이었다. 가방의 주인은 한 국적 항공사의 신입 승무원들이다. 미 대사관에서 승무원 비자 면접을 보는 동안 이곳을 사석화해 사실상 가방 보관소처럼 쓴 것이다.



매장 점장은 연합뉴스에 "30명이 와서 음료는 5∼10잔을 시킨 뒤 가방만 두고 다 나갔다가 (면접이 끝난) 2시간 후 돌아온다"며 "직원들 말로는 최근에만 최소 5번을 왔다고 한다"고 말했다.



점장은 "다른 고객을 위해 '치워달라'고 하자 '주문도 했는데 왜 그러느냐'고 하더라"고 토로했다. 현장을 목격한 시민 A씨도 "'뭘 잘못했냐'는 식으로 직원과 계속 언쟁하더라"라며 "사람이라도 앉아 있었으면 덜 화가 났을 것"이라고 했다.

승무원 가방으로 가득 찬 광화문 주한 미국 대사관 인근 스타벅스 매장의 모습. 연합뉴스

미 대사관은 테러 위험 때문에 캐리어 등 큰 가방의 반입을 불허한다. 그럼에도 승무원들이 가방을 갖고 온 것은 비행 업무 외의 시간에도 규정된 복장과 물품을 갖추게 하는 항공사 특유의 문화 때문이라는 시각도 있다.



이에 대해 항공사 측은 "비자 인터뷰 뒤에도 교육이 있어 짐을 가지고 오게 한 것"이라며 "이전에는 유료 물품보관함을 사용하거나 담당 교관이 한데 모아 보관했는데, 최근 들어 관리가 미흡했던 것으로 보인다"고 밝혔다.



이어 "매장 이용객과 영업장에 불편을 드려 죄송하다"며 "이런 일이 반복되지 않도록 직원 대상 안내와 교육을 강화하겠다"고 했다.



스타벅스는 주문하지 않은 고객의 좌석 이용도 허용한다. 다만 그런 과정에서 탁상 컴퓨터, 프린터를 설치하거나 독서실 칸막이를 펼쳐 타인에게 피해를 주는 '공유지의 비극' 같은 일도 일어나고 있다.



스타벅스 관계자는 "장시간 좌석을 비울 경우 소지품 도난·분실 위험이 있으니 짐을 챙겨 이동해 달라고 안내하고 있다"고 말했다.

<연합>