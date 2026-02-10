부산교육청-부산경찰청, 학교 사칭 ‘노쇼 사기’ 근절에 팔 걷어

부산시교육청은 최근 급증하는 공공기관 사칭 ‘대리구매 사기(노쇼 사기)’에 대응하기 위해 부산경찰청과 협력 체계를 강화한다고 10일 밝혔다.

부산교육청이 최근 급증하는 공공기관 사칭 ‘노쇼 사기’에 대응하기 위해 부산경찰청과 협력 체계를 강화한다. 사진은 노쇼 사기 근절을 위한 팝업. 부산교육청 제공

양 기관은 지난달 8일부터 실무 협의를 거쳐 상시 업무 공조 체계를 구축하고, 겨울방학 기간 학교 등 교육기관을 사칭한 ‘노쇼사기’ 범죄에 적극 대응하기로 했다.

경찰청에 따르면 지난해 12월부터 학교를 사칭한 ‘노쇼사기’ 범죄가 잇따르고 있으며, 피해액도 5000만원 이상 고액이 다수를 차지하고 있다. 이들은 공공기관 수의계약 정보를 파악한 뒤, 행정실장이나 교직원 등을 사칭해 “급하게 공기살균기나 가스감지기 등을 대리 구매해야 한다”며 접근하는 것으로 알려졌다.

부산교육청은 일선 학교에서 물품구매에 자주 이용하는 온라인쇼핑몰 학교장터(S2B)의 협조를 받아 지역 업체 1만5000여 곳에 ‘노쇼사기’ 주의 문자를 발송했다. 또 교육청 업무포털 화면에 주의 팝업을 게시하고, 시민과 업체 관계자들의 접점이 많은 교육청 민원대응실에 경찰청에서 제작한 ‘노쇼 사기 예방 팸플릿’을 비치했다. 이달 23일 일선 학교 계약 담당자를 대상으로 최신 범죄 수법에 대한 연수를 실시할 예정이다.

부산교육청 관계자는 “학교나 교육청은 어떠한 경우에도 업체에 물품 대리 구매를 요구하거나 개인 계좌로 대금 송금을 유도하지 않는다”며 “학교 관계자라며 연락이 오더라도 반드시 기관 공식 전화번호로 사실 여부를 재확인달라”고 당부했다.