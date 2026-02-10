닥터펩티, 용산 800평 규모 창고형 약국 ‘메디킹덤’ 입점

서울 용산 메디킹덤 약국에 마련된 닥터펩티 브랜드 매대 전경

펩타이드 기반의 프리미엄 더마 안티에이징 스킨케어 브랜드 닥터펩티(Dr.Pepti)가 서울 용산구 전자랜드에 위치한 800평 규모의 대형 창고형 약국 ‘메디킹덤(Medi Kingdom)’에 공식 입점했다.

최근 약국이 ‘K-뷰티’ 쇼핑의 핵심 거점으로 부상하며, 외국인 관광객을 중심으로 기능성 화장품 구매가 급증하고 있다. 이번 메디킹덤 입점은 닥터펩티가 약국 채널에서의 브랜드 입지를 강화하고, 글로벌 소비자 접점을 확대하기 위한 전략의 일환이다.

메디킹덤은 서울 용산구 전자랜드 1층에 위치한 약 800평 규모의 창고형 약국으로, 의약품, 건강기능식품, K-뷰티 제품을 아우르는 대형 리테일 매장이다. 명동, 강남과 함께 외국인 관광객 밀집 상권인 용산에 위치해 있어 글로벌 소비자 접점 확대에 유리한 입지를 갖추고 있다.

약국 채널이 단순한 의약품 구매처를 넘어 ‘효능 검증 뷰티 제품을 신뢰하고 구매할 수 있는 공간’으로 재편되면서, 더마 코스메틱 브랜드들의 약국 입점이 핵심 유통 전략으로 부상하고 있다. 닥터펩티는 이러한 트렌드에 발맞춰 약국 채널 중심의 유통망 확대를 통해 K-더마 브랜드로서의 입지를 공고히 한다는 방침이다.

닥터펩티는 이번 메디킹덤 입점을 통해 브랜드의 정체성인 ‘탄력 케어’ 솔루션을 집중적으로 선보인다. 특히 주력 제품인 펩타이드 볼륨 리프팅 프로 에센스는 1회 사용만으로 즉각적인 리프팅 개선 효과를 입증한 제품으로, 에센스를 바르는 순간 미세 버블이 터지며 유효 성분이 피부에 고르게 밀착되는 ‘에센스-투-버블(Essence-to-Bubble)’ 제형이 특징이다.

이외에도 안면 6대 가장 깊은 표정 주름 개선에 효과적인 펩타이드 볼륨 마스터 에센스를 비롯해 탄력, 보습, 진정 중심의 더마 스킨케어 라인을 함께 선보이며, 약국 방문 고객의 다양한 피부 니즈에 대응한다.

닥터펩티 관계자는 “신뢰도 높은 약국 채널 입점은 닥터펩티의 제품력과 기술력을 다시 한번 입증하는 계기”라며, “앞으로도 대형 약국을 중심으로 브랜드 신뢰도를 높이고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다”고 전했다.

한편, 메디킹덤 약국은 지난 7일 정식 오픈했으며, 닥터펩티 제품은 매장 내 K-뷰티 전문 코너에서 만나볼 수 있다.