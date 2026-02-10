수원시, 국내 박람회 참여 12개 中企에 최대 300만원 지원

수원특례시가 올해 중소기업 대상 국내 박람회에 참가하는 지역 기업에 최대 300만원을 지원한다.

수원시의 박람회 현장. 수원시 제공

10일 수원시에 따르면 시는 12개 중소제조기업을 선정해 지원하기로 하고, 이날부터 다음 달 10일까지 기업을 공개 모집한다.

선정된 기업에는 부스 임차비(100%), 장치비(60%), 홍보비(60%) 등을 기업당 300만원까지 지원한다. 공고일 이전 국내 박람회 참가 비용도 소급 지원받을 수 있다.

시는 기업이 판로를 개척하고, 마케팅 경쟁력을 강화하도록 돕기 위해 사업을 진행한다고 밝혔다. 생산제품 특성에 맞는 전문 박람회 개별 참가를 원하는 기업에 무게를 뒀다.

수원시 누리집 게시판에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 전자우편으로 제출하면 된다.

수원시 관계자는 “뛰어난 기술력을 보유하고도 비용 부담과 마케팅 장벽으로 인해 박람회 참가를 망설였던 중소기업을 위해 전문 박람회 참가를 지원한다”며 “부스 임차비부터 장치비, 홍보비까지 체계적으로 지원해 관내 혁신기업이 더 넓은 시장에서 실질적 비즈니스 성과를 내도록 돕겠다”고 말했다.