與 재선 모임, 정청래에 “합당 논의 당장 중단” 요청

“대체로 합당엔 찬성하는 의견이지만

과정 관리나 시기에 대해 여러 의견”

與, 11일 최고위 개최 전북서 국회로

정 대표, 회의서 최종 입장 발표할 듯

더불어민주당 재선 의원들은 10일 조국혁신당과의 합당 논의를 미루고 지금은 이재명정부 국정운영을 지원하는 데 당력을 집중해야 한다는 뜻을 정청래 대표에게 전달했다.

민주당 재선 의원 모임 ‘더민재’ 운영위원장인 강준현 의원은 국회에서 정 대표와의 간담회를 마친 뒤 취재진에 “우리의 목표는 이재명정부의 성공, 지방선거에 승리해 국정을 뒷받침하는 것”이라며 “의원들의 생각은 지금 합당 논의를 당장 중단하는 것”이라고 전했다. 그는 “당대표의 조속한 결단을 요청하는 것이 대체적 분위기였다”고도 했다.

더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)가 10일 서울 여의도 국회 의원회관에서 조국혁신당과의 합당과 관련해 열린 재선 의원 모임 ‘더민재’와의 간담회에서 이 모임 운영위원장인 강준현 의원의 발언을 들으며 차를 마시고 있다. 허정호 선임기자

당 지도부가 당권파와 비당권파로 나뉘어 충돌하는 모습이 공개되는 것에 대한 우려도 나왔다. 강 의원은 “최고위원들의 모습이 그렇게 좋지는 않다”며 “(합당 논의의) 과정 관리가 잘 돼야겠다는 것이 대체적 의견이었다”고 했다.

홍기원 의원은 “대체로 합당은 찬성하는 의견이 많았다”면서도 “과정 관리나 시기에 대해 여러 의견이 있었다”고 했다. 그는 “(혁신당은) 우당이고 합당에 대부분 찬성해서 상대 당에 대한 배려를 염두에 둬야 한다는 얘기도 있었다”고 했다.

정 대표는 이날 의원총회에서 소속 의원들로부터 합당 관련 의견을 청취한 데 이어 심야 비공개 최고위원회의를 열어 지도부 논의를 이어갈 예정이다. 사실상 합당 논의를 지속할지에 대한 최종 판단을 앞둔 사전 작업으로 해석된다. 한 비당권파 핵심 의원은 “합당 논의를 중단시키겠다는 뜻을 이번에 반드시 관철하려 한다”고 했고, 다른 의원은 “이런 혼란 속에서도 설마 정 대표가 합당을 밀어붙일 것으로 생각하진 않는다”고 했다.

민주당 내부에선 11일 전북에서 열릴 예정이던 최고위가 국회에서 열리는 것으로 일정이 변경된 만큼 이 자리에서 정 대표가 합당 관련 최종 입장을 공식 발표할 것이라는 전망이 나온다.