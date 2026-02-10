[포토] 신혜선 '매력적인 손인사'

배우 신혜선이 10일 서울 중구 앰버서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

‘레이디 두아’는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 ‘사라킴(신혜선 분)’과 그녀의 욕망을 추적하는 형사 ‘무경(이준혁 분)’의 이야기를 그린 미스터리 스릴러다. 하나의 이름을 둘러싼 엇갈린 기억과 여러 인생, 그리고 진짜와 거짓의 경계를 파고드는 서사로 공개 전부터 기대를 모으고 있다.