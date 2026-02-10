메뉴보기메뉴 보기 검색

오세훈 "탈당 전혀 고려 안 해…장동혁 과욕에 지지율 하락"

윤선영 기자
오세훈 서울시장이 10일 “탈당 같은 일은 전혀 고려하지 않고 있다”고 일축했다.

 

오 시장은 이날 서울시청에서 열린 출입기자단 신년 간담회에서 “단호하게 말씀드린다”며 탈당 가능성은 없다고 분명히 밝혔다.

 

오세훈 서울시장이 10일 서울시청에서 열린 출입기자단 신년 간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스
최근 6·3 지방선거를 앞두고 오 시장과 장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 지도부 간 갈등이 커지면서 일각에서는 무소속 출마나 탈당 가능성을 점치는 목소리가 나왔다. 하지만 오 시장은 “여러 가지 말들이 나온다는 것을 잘 알고 있다”면서도 “그냥 웃는다”고 했다.

 

오 시장은 장 대표를 비롯한 당 지도부가 과욕을 부리고 있다고 거듭 비판했다. 그는 “양립할 수 없는 두 개의 가치를 함께 보듬어서 선거를 치르겠다는 지도부의 과욕이 부작용을 빚고 있다”며 “윤석열 전 대통령의 계엄을 잘못됐다고 하는 분들이 계시고 그때 당시 상황에서는 필요했다라고 보는 분들이 계시는데 이들은 양립할 수 없다”고 꼬집었다. 이어 “본질적으로 계엄을 바라보는 상반된 시각의 차이를 어떻게든 모두 다 잃고 싶지 않다는 장동혁 지도부의 과욕이 빚은 지지율 하락을 우리는 지금 목격하고 있다”며 “장동혁 지도부가 수도권 선거에서 지면 전국 지방선거에서 패하는 것이라는 위기의식을 갖고 지혜로운 판단을 해 줄 것을 촉구한다”고 강조했다.

 

최근 국민의힘에서는 한동훈 전 대표와 김종혁 전 최고위원의 제명을 확정했고 배현진 서울시당위원장의 징계 절차도 시작했다. 이를 두고 오 시장은 “지금 정당사에 없던 일이 벌어지고 있다”며 “이른바 숙청 정치, 정치적 반대자를 당 밖으로 내모는 형태의 이런 것은 정치가 아니다”라고 쓴소리를 했다.

 

그는 “한 사람 한 사람의 호불호에 대해, 옳고 그름에 대해 이야기하는 것이 아니라 정당을 운영하면서 정치를 하면서 생각이 다른 사람들을 아예 당 밖으로 축출하고 정치를 할 수 없도록 배제한다는 것, 역할을 할 수 없도록 징계하고 윤리위원회에 회부하는 것은 바람직한 정치가 아니다”라고 못 박았다.

 

오 시장은 “사람에 대한 호불호, 정치인의 노선에 대한 판단은 누구든지 갖고 있다”며 “많은 분들이 누구 편을 드느냐고 하는데 이는 그것과 전혀 무관한 이야기”라고 덧붙였다.

 

오 시장은 당권을 염두에 두고 있는 것 아니냐는 물음에는 “시장을 하면서 당권을 동시에 할 수 있겠나”라며 “저는 서울을 지키겠다는 말씀을 분명히 드렸다”고 답했다.

