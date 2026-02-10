메뉴보기메뉴 보기 검색

충북 청주서 수십억원대 보험사기 정황… 경찰 수사

입력 :
수정 :
청주=윤교근 기자 segeyun@segye.com
충북에서 대규모 보험사기 정황이 포착돼 경찰이 수사에 나섰다.

 

충북경찰청 형사기동대는 보험사기방지법 위반 혐의로 해당 대리점 소속 설계사 20여명을 불구속 입건해 조사 중이라고 10일 밝혔다. 고객을 보험에 가입시킨 뒤 보험사를 속여 거액의 보험금을 가로챈 혐의다.

 

사진=뉴시스
이들이 가로챈 보험은 20억원에 달하는 것으로 전해졌다. 이들은 최근까지 청주의 한 보험대리점 직원으로 활동하며 주로 보험금이 많거나 진단서를 조작하기 쉬운 상해나 임플란트, 대상포진 등의 상품을 범행 대상으로 삼았다. 일부 고객에게는 고의로 상해를 입게 하거나 병원에서 허위 진단서를 발급받아 보험사에 제출하게 한 정황도 있다.

 

범행에는 보험대리점 임원과 설계사 등 20여명이 연루됐고 치과 1곳도 이들 범행을 도운 것으로 전해졌다. 이 보험대리점은 영업을 중단한 것으로 확인됐다.

 

경찰은 보험사 내부 직원 제보로 수사에 착수해 관련자들을 상대로 조사하고 있다. 피해 보험사들도 자체 보험사기특별조사팀을 통해 조사를 진행 중이다.

 

피해 규모는 더 커질 가능성이 있다. 경찰 관계자는 “수사가 진행 중인 사안이어서 추후 피해액 등이 늘어날 수 있다”며 “구체적인 내용은 확인해줄 수 없다”고 말했다.

윤교근 기자

