한복을 차려 입은 아쿠아리스트들의 새해 인사 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

설 연휴를 앞둔 10일 서울 강남구 삼성동 씨라이프 코엑스 아쿠아리움에서 한복을 차려 입은 아쿠아리스트들이 새해 인사를 전하고 있다. 씨라이프 코엑스 아쿠아리움은 설 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 통해 관람객들에게 바닷속에서만 만날 수 있는 색다른 설날 추억을 선사할 예정이다.

설 연휴를 앞둔 10일 서울 강남구 삼성동 씨라이프 코엑스 아쿠아리움에서 한복을 차려 입은 아쿠아리스트들이 새해 인사를 전하고 있다. 씨라이프 코엑스 아쿠아리움은 설 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 통해 관람객들에게 바닷속에서만 만날 수 있는 색다른 설날 추억을 선사할 예정이다.

설 연휴를 앞둔 10일 서울 강남구 삼성동 씨라이프 코엑스 아쿠아리움에서 한복을 차려 입은 아쿠아리스트들이 새해 인사를 전하고 있다. 씨라이프 코엑스 아쿠아리움은 설 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 통해 관람객들에게 바닷속에서만 만날 수 있는 색다른 설날 추억을 선사할 예정이다.

설 연휴를 앞둔 10일 서울 강남구 삼성동 씨라이프 코엑스 아쿠아리움에서 한복을 차려 입은 아쿠아리스트들이 새해 인사를 전하고 있다. 씨라이프 코엑스 아쿠아리움은 설 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 통해 관람객들에게 바닷속에서만 만날 수 있는 색다른 설날 추억을 선사할 예정이다.

설 연휴를 앞둔 10일 서울 강남구 삼성동 씨라이프 코엑스 아쿠아리움에서 한복을 차려 입은 아쿠아리스트들이 새해 인사를 전하고 있다. 씨라이프 코엑스 아쿠아리움은 설 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 통해 관람객들에게 바닷속에서만 만날 수 있는 색다른 설날 추억을 선사할 예정이다.

설 연휴를 앞둔 10일 서울 강남구 삼성동 씨라이프 코엑스 아쿠아리움에서 한복을 차려 입은 아쿠아리스트들이 새해 인사를 전하고 있다. 씨라이프 코엑스 아쿠아리움은 설 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 통해 관람객들에게 바닷속에서만 만날 수 있는 색다른 설날 추억을 선사할 예정이다.

설 연휴를 앞둔 10일 서울 강남구 삼성동 씨라이프 코엑스 아쿠아리움에서 한복을 차려 입은 아쿠아리스트들이 새해 인사를 전하고 있다. 씨라이프 코엑스 아쿠아리움은 설 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 통해 관람객들에게 바닷속에서만 만날 수 있는 색다른 설날 추억을 선사할 예정이다.

설 연휴를 앞둔 10일 서울 강남구 삼성동 씨라이프 코엑스 아쿠아리움에서 한복을 차려 입은 아쿠아리스트들이 새해 인사를 전하고 있다. 씨라이프 코엑스 아쿠아리움은 설 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 통해 관람객들에게 바닷속에서만 만날 수 있는 색다른 설날 추억을 선사할 예정이다.

아쿠아리움 메인 수조인 ‘딥블루 광장’ 테마존에서는 신규 수중공연 ‘클린 오션 판타지: 인어왕자의 생일파티’를 설날 컨셉에 맞추어 새롭게 선보인다. 클린 오션 판타지 공연은 인어 왕자의 생일 파티에 초대된 관객들이 마법의 요정과 함께 직접 참여해 바닷속을 깨끗하게 만드는 참여형 판타지 스토리로 구성됐다. 바닷속이 쓰레기로 가득 차 파티가 열릴 수 없는 위기 속에서, 관객들은 신비한 주문을 찾아 목소리를 모으고 환경을 지키는 특별한 미션에 동참하게 된다. 쓰레기가 사라지고 환상적인 생일 파티가 펼쳐지며, 화려한 수중 연출과 역동적인 아크로바틱 퍼포먼스를 통해 자연스럽게 환경 보호의 메시지를 전달한다. 2월 한달 간 인어 왕자와 요정이 맵시 있는 한복을 입고 등장한다.

설 연휴 분위기를 더욱 풍성하게 만들어줄 특별 생태 설명회 프로그램도 함께 진행된다.

아쿠아리움 관계자는 “설 연휴를 맞아 가족, 친구, 연인과 함께 즐길 수 있는 특별한 프로그램을 준비했다”며 “새해 분위기 속에서 해양생물의 매력을 가까이에서 경험하며 즐겁고 뜻깊은 설날 추억을 만들어가시길 바란다”고 말했다.