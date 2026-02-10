정준하 "정형돈 요즘 잘나간다고 거만" 섭외 거절 발끈

전재경 기자 = 방송인 정준하가 정형돈에게 섭외를 거절당하자 "거만해졌다"며 서운함을 드러내 웃음을 자아냈다.

최근 정준하와 박명수의 유튜브 채널 '하와수'에는 라이브 방송 편집본 영상이 게재됐다.

영상에서 박명수는 게스트 조혜련의 등장에 앞서 "많은 분들이 '무한도전' 멤버들이 나오길 원한다"며 정형돈에게 전화 연결을 제안했다. 이에 정준하는 곧바로 통화를 시도했다.

정형돈이 전화를 받자 박명수는 "마지막으로 여기 한 번 나와주면 안 되냐. 불쌍한 형 둘이 한다"며 애절하게 출연을 요청했다. 그러나 정형돈은 "응, 안 될 것 같아. 안 나갈래"라고 단호하게 선을 그어 웃음을 안겼다.

이에 정준하는 "너 요즘 잘 나간다고 거만해진 것 같다"고 농담 섞인 일침을 가했다. 그러자 정형돈은 "나 (방송) '금쪽같은 내 새끼' 하나 해"라고 받아치며 겸손하게 응수했다.

정형돈의 재치 있는 답변에 정준하는 태세를 전환했다. 그는 "아니 너 (개인) 유튜브 구독자가 많이 늘었더라. 깜짝 놀랐다"며 미안해하는 모습을 보였다.

<뉴시스>