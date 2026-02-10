“평화 찾았다”…대기업 경력 버리고 무인도 재택근무 택한 女

중국 베이징의 대기업에서 일하던 한 여성이 직장을 그만두고 동중국해의 무인도에서 일한다는 소식에 전해져 화제다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 10일 1980년대생 여성 웨 리씨의 사연을 보도했다..

웨씨는 대형 부동산 개발회사에서 20년간 고위 관리자로 일했다. 그는 “나는 일 년에 300일 정도 출장을 다녔다”며 “베이징에 있을 때는 매일 사무실과 집을 오가는 데 네 시간씩 걸렸다. 그때 나는 육체적으로나 정신적으로나 극한의 상태였다”라고 밝혔다. 이어 “스스로에게 물어봤다. 이게 내가 원하는 삶인가?”라고 덧붙였다.

중국에서 대기업 경력을 포기하고 무인도행을 택한 한 여성의 사연이 화제가 되고 있다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 캡처

인생의 전환점은 저장성 동부 저우산 여행이었다. 그는 현지에서 품질 검사원 채용 공고를 보고 지원을 결심했다. 새 직장은 동중국해의 무인도 둥자이섬에 위치한 어류 사료 공급 기지로, 주변에는 사람이 거의 살지 않는 작은 섬들이 흩어져 있다. 가장 가까운 유인도는 약 40㎞ 떨어진 다이산섬이다.

웨씨가 맡은 업무는 어류 사료 공급 장비 점검, 수온·파도 기록, 어류 성장 상태 모니터링 등이다. 월급은 3000위안(약 63만원)이며 두 달에 한 번 4일의 휴가가 주어진다. 베이징에서의 보수와 비교하면 낮은 수준이지만, 그는 “도시의 번잡함에서 벗어나 책도 많이 읽고, 석양과 바다도 마음껏 즐길 수 있을 것이라고 기대했다”고 말했다.

섬 생활은 예상보다 녹록치 않았다. 한 달간 머무는 동안 대부분 폭풍우가 이어졌고, 폭우가 내리면 부엌 지붕에서 물이 샜다. 풍속이 9단계에 이르면 불을 피워 요리하기도 어려웠다. 생필품은 드물게 오는 배편으로 공급되며, 섬에는 쥐가 많았다.

그럼에도 웨씨는 “이번 경험은 내 인생에서 가장 소중한 순간 중 하나가 될 것”이라며 “이 소박하고 험난한 환경 속에서 자유와 내면의 평화를 찾았다”라고 밝혔다.