‘최진환 매직’ 통했나…롯데렌탈, 역대 4분기 최대 영업이익 찍고 ‘쌩쌩’

차량을 사서 타는 시대에서 빌려 타는 시대로의 전환이 빨라지며, 길거리에서 ‘하·허·호’ 번호판을 마주치는 게 이제는 일상이 됐다. 이런 흐름 속에서 국내 렌터카 업계 1위 롯데렌탈이 단순한 덩치 키우기를 넘어 ‘수익성’이라는 두 마리 토끼를 모두 잡는 데 성공했다. 체질 개선을 선언했던 최진환 사장의 전략이 실질적인 숫자로 증명되며 시장의 이목을 집중시키고 있다.

롯데렌탈 제공

롯데렌탈은 10일 공시를 통해 2025년 4분기 연결 기준 매출액 7264억원, 영업이익 793억원을 기록했다고 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 0.8%, 영업이익은 10.7% 증가하며 역대 4분기 기준 최대 영업이익을 갈아치웠다. 2025년 연간 누적 실적 역시 매출 2조 9,188억원, 영업이익 3,125억원을 기록하며 견고한 성장세를 증명했다.

이 같은 성과는 롯데렌탈이 추진해온 ‘수익 중심의 사업 구조 개편’이 본격적인 결실을 맺기 시작했음을 뜻한다. 단순히 중고차를 매각해 이익을 남기던 과거 모델에서 벗어나, 중고차 렌탈(마이카세이브)과 소매 플랫폼(티카·T car)을 강화하며 사업의 질을 높인 결과다.

분야별 실적을 뜯어보면 내실이 더욱 알차다. 실적의 허리 역할을 하는 오토 장기렌탈 사업은 보유 대수가 전년 대비 6.2% 늘어난 가운데 원가 혁신이 더해져 영업이익이 37.5%나 급증했다.

단기 렌탈과 카셰어링 부문의 성장세는 더 가파르다. 특히 ‘G car’로 새단장한 카셰어링 브랜드가 전년 대비 14.4% 성장했고, 인바운드 외국인 관광객 수요를 적기에 공략한 덕분에 단기렌탈 부문 영업이익은 전년보다 무려 90.5%나 치솟았다.

단순히 현재의 이익만 늘어난 것이 아니다. 향후 3~5년 뒤의 실적을 가늠할 수 있는 신규 차량 투입 대수가 7만 9천 대로 역대 최고치를 경신했다. 이는 앞으로의 안정적인 현금 흐름을 확보했다는 의미로 해석된다. 고객 충성도를 나타내는 B2C 재계약 비율 또한 기존 49.8%에서 56.2%로 상승하며 처음으로 50%대를 돌파했다.

롯데렌탈은 여세를 몰아 올해 중고차 소매 플랫폼인 ‘T car’의 사업 속도를 더욱 높인다. 2024년 가양센터를 시작으로 부천, 용인센터를 잇달아 열며 B2C 비중을 확대해 온 만큼, 올해는 글로벌 사업 확장에도 박차를 가할 계획이다.

최진환 롯데렌탈 대표이사 사장은 “2025년은 새로운 사업 모델의 성과가 실적으로 증명된 해”라며 “강화된 수익 창출력을 바탕으로 2026년에는 모빌리티 산업 내 절대적 1위 사업자로서의 위상을 확고히 하겠다”고 밝혔다.