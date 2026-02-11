[경제 단신] 포스코이앤씨 동절기 안전점검 캠페인 외

포스코이앤씨 동절기 안전점검 캠페인

포스코이앤씨는 지난 9일 서울 구로구에 있는 구일역 지식산업센터 신축공사 현장에서 ‘동절기 현장 안전점검 릴레이 캠페인’을 진행했다고 10일 밝혔다. 송치영(사진 가운데) 사장을 비롯한 임직원은 현장에서 추락·전도 위험요소, 구조물 안전 상태 등 내재적인 위험 요인을 집중 점검했다. 송 사장은 “안전을 모든 의사결정의 최우선 가치로 삼고, 안전제도와 기준이 현장에서 실질 작동하도록 힘을 모아 주길 바란다”고 당부했다.

정용진 회장 트레이더스 구월점 방문

정용진(오른쪽 두 번째) 신세계그룹 회장이 지난 9일 트레이더스 인천 구월점을 찾아 직원들을 격려했다. 정 회장은 직원들에게 “명절 준비로 바쁘실 것 같아 망설였지만 꼭 한 번 직접 뵙고 감사 인사를 드리고 싶었다”며 “고객들이 많이 찾는 명절 기간이니 만큼 매장 안전과 품질 관리에 더욱 힘써달라”고 당부했다. 구월점은 지난해 9월 문을 연 전국 최대 규모 트레이더스다. 직영 매장 2900평(9586㎡)과 테넌트(입점 매장) 1700평(5851㎡)으로 구성됐다.