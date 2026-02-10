[인사] 한국장애인고용공단 외

한국장애인고용공단 ◆본부 실·국장 및 기관장급 전보 △장애인서비스국장 문보경 △기업서비스국장 문상식 △일자리안정국장 송춘섭 △감사실장 전상철 △부산지역본부장 김대규 △대구지역본부장 한윤경 △광주지역본부장 김정연 △대전지역본부장 전보영 △경기지역본부장 박중석 △서울남부지사장 손영배 △서울동부지사장 임미화 △서울북부지사장 정혜영 △인천지사장 현정훈 △경기북부지사장 김현주 △경기동부지사장 서정연 △전북지사장 홍력라 △전남지사장 김지민 △경북지사장 이효성 △경남동부지사장 김창곤 △경남서부지사장 정하영 △제주지사장 고종필
티씨노바이오사이언스 △개발본부장(CDO) 정진아
