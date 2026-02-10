메뉴보기메뉴 보기 검색

변사 현장 사진에 “선지 먹지 말아야지” 글 올린 경찰관 직위 해제

입력 :
수정 :
이동준 기자 blondie@segye.com
뉴시스
뉴시스

사망 사건 현장 사진을 부적절한 문구와 함께 자신의 SNS에 올린 경찰관이 직위 해제됐다.

 

경찰청은 10일 언론 공지를 통해 “유재성 경찰청장 직무대행은 즉각적인 업무배제(직위해제)와 함께 엄정한 수사 및 감찰 조사를 지시했다”고 밝혔다.

 

유 직무대행은 “국민의 안전을 지켜야 하는 경찰이 생명의 침해를 당한 국민을 대상으로 부적절한 SNS를 올리는 것은 있을 수 없는 일”이라며 “경찰은 국민이 가장 먼저 만나는 형사사법기관으로서 경찰관 개개인이 철저한 인권 의식을 가져야 한다. 피해자의 삶에 있어 가장 중요한 순간을 책임진다는 사명감으로 일해야 한다”고 강조했다.

 

유 직무대행은 경찰 활동 전반에 인권 교육을 강화하는 등 철저한 대책을 마련하라고도 지시했다.

 

앞서 A경위는 지난 6일 광명에서 일어난 변사 사건 현장에 출동했다가 당시 현장 사진을 자신의 소셜미디어(SNS)에 올렸다.

 

A경위는 글에서 “이게 뭔지 맞춰보실 분?”이라거나 “선지를 앞으로 먹지 말아야지” 등 부적절한 문구를 게시한 것으로 파악됐다.

 

게시글이 부적절하다고 판단한 A경위가 글을 지웠지만 이미 캡처본 등으로 확산해 논란을 불렀다. A경위 SNS는 비공개로 전환된 상태다.

이동준 기자

