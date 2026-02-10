‘살 파먹는 기생파리’ 비상…사전 재난 선포한 美 텍사스

미국 텍사스주가 ‘살을 파먹는 기생 파리’로 불리는 신세계 나사벌레((New World Screwworm)의 확산 가능성에 대비해 사전 재난 대응에 착수했다.

지난 5일(현지시간) 그렉 애벗 텍사스 주지사는 사전 재난선언을 발령, 나사벌레 북상 가능성에 선제적으로 대응하겠다고 밝혔다.

그는 성명을 통해 “텍사스주 법은 가축과 야생동물, 재산에 심각한 피해를 줄 수 있는 해충 확산 위협에 대해 사전 조치를 허용한다”며 “피해가 실제로 도달할 때까지 기다리지 않을 것”이라고 강조했다.

나사벌레 유충. USDA 농업 연구 서비스

애벗 주지사는 공원·야생동물국과 동물보건위원회에 공동 대응팀을 구성해 나사벌레 대응 전담 조직을 가동하도록 지시했다.

나사벌레는 남미와 카리브해 지역에 서식하는 기생파리의 유충이다. 성충은 온혈동물의 상처 부위에 알을 낳고, 부화한 유충은 피부와 조직을 파고들어 살을 갉아먹으며 자란다. 주로 가축의 조직에 알을 낳으며 드물게는 사람에게도 감염된다. 최근 멕시코 타마울리파스주에서 10건이 넘는 감염 사례가 확인되면서 국경을 맞댄 텍사스의 확산 우려가 커졌다.

실제 지난해 플로리다에서는 도미니카공화국을 방문한 관광객의 몸에서 유충 100~150마리가 발견된 사례도 보고됐다. 맥스 스콧 노스캐롤라이나주립대 교수는 “감염되면 상당한 고통이 수반되며, 치료하지 않으면 사망할 가능성도 있다”고 경고했다.

미 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 동물 감염은 약 15만건, 인간 감염은 1240건 보고됐다. 다만 CDC는 “사람에게 즉각적인 감염 위험은 없다”고 밝혔다.

주 정부는 전담 대응팀을 가동하고, 불임 수컷 파리를 방사해 번식을 차단하는 시설 건설도 추진 중이다.