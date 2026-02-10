포항시, 설 맞아 해병대 1사단 방문…군 장병 노고 격려

포항시·농협 3000만원 상당 위문품 전달

군 장병들에게 감사와 격려 전해

지역·군 상생 협력 방안 논의

경북 포항시는 설 명절을 맞아 국방 최일선에서 헌신하고 있는 군 장병들을 격려하기 위해 10일 해병대 제1사단 본부를 방문해 위문품을 전달했다고 밝혔다.

이번 위문 방문에는 장상길 포항시장 권한대행을 비롯 이영우 농협 포항시지부장 및 백강석 흥해농협조합장, 최동관 포항농협조합장 등이 함께했으며, 박성순 해병대 제1사단장과 교육훈련단, 군수단, 항공단, 해군항공사령부 등 군 관계자 30여 명이 참석했다.

포항시가 설 명절을 맞아 국방 최일선에서 헌신하고 있는 군 장병들을 격려하기 위해 10일 해병대 제1사단 본부를 방문해 위문품을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이날 전달된 위문품은 군 장병들의 노고를 격려하기 위한 축산물 교환권과 간식류 약 3000만원 상당으로 포항시와 농협이 뜻을 모아 마련했다.

위문품 전달 후에는 군 관계자들과 함께 지역과 군이 상생하는 협력 방안에 대해 의견을 나누는 시간을 가졌다.

장상길 권한대행은 “설 명절에도 국민의 안전을 위해 묵묵히 임무를 수행하는 군 장병 여러분께 깊은 감사의 마음을 전하고자 이번 위문 방문을 마련했다”며 “앞으로도 포항시는 군과 지역사회가 서로 신뢰하고 상생할 수 있도록 다양한 협력과 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 포항시는 그간 군 장병과 가족을 위한 시티투어 운영, 민·관·군 행복학습센터 운영, 군 장병 할인업소 지원 등 다양한 사업을 통해 군과 지역사회 간 신뢰와 협력 관계를 지속적으로 강화해 왔다.

또한, 농촌 일손 돕기, 자매부대 교류, 각종 문화행사 지원 등 민·관·군이 함께하는 교류사업도 적극 추진 중이다.