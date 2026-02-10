유재성 경찰청장 직대, 변사 현장 SNS에 올린 경찰 직위해제

변사 사건 현장 사진을 부적절한 문구와 함께 사회관계망서비스(SNS)에 게시해 논란을 빚은 경찰관이 직위해제됐다.

경찰청은 10일 언론 공지를 통해 “지구대 소속 경찰관이 변사 현장 사진을 SNS에 게시한 사안과 관련해 유재성 직무대행이 전날 즉각적인 업무배제(직위해제)와 함께 엄정한 수사 및 감찰조사를 지시했다”고 밝혔다.

유재성 경찰청장 직무대행이 5일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 뉴시스

유 직무대행은 “경찰은 국민이 가장 먼저 만나는 형사사법기관으로서 경찰관 개개인이 철저한 인권의식을 가져야 한다”며 “피해자의 삶에 있어 가장 중요한 순간을 책임진다는 사명감으로 일해야 한다”고 강조했다.

그는 또 “국민의 안전을 지켜야 할 경찰이 생명의 침해를 당한 국민을 대상으로 부적절한 SNS 게시물을 올리는 것은 있을 수 없는 일”이라고 지적했다.

유 직무대행은 아울러 향후 인권가치 내재화를 위해 경찰활동 전반에 인권교육을 강화하는 등 유사한 일이 재발하지 않도록 철저한 대책을 마련할 것을 지시했다.

앞서 전날 경기남부경찰청은 광명경찰서 소속 A경위에 대해 감찰을 벌이고 있다고 밝혔다. A 경위는 6일 경기도 광명에서 벌어진 변사 사건 현장에 출동한 뒤 촬영한 시신 사진에 “이게 뭔지 맞춰(맞혀)보실 분?”, “앞으로 선지를 먹지 말아야지”라는 문구를 달아 SNS에 게재했다. A 경위는 스스로 부적절하다고 판단해 게시물을 지웠으나 이미 캡처 파일이 SNS를 통해 퍼진 뒤였다. A 경위는 감찰 과정에서 “휴일에도 경찰관이 고생한다는 취지로 게시물을 올렸다”고 진술한 것으로 전해졌다.