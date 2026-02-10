2027년도 의대 490명 증원…5년간 3342명 늘린다

복지부 보정심의위원회 결정



서울 뺀 32개大 지역의사전형 적용

5년간 단계적 증원 인원 총 3342명

교육부, 4월 중 대학별 정원 확정

정부가 2027학년도 전국 의과대학 정원을 의·정 갈등 이전인 2024년 정원보다 490명 늘어난 3548명으로 확정했다.

보건복지부는 10일 정부서울청사에서 제7차 보건의료정책심의위원회(보정심)를 열고 비서울권 32개 의과대학을 대상으로 2027년부터 2031년까지 의사인력 양성 규모를 연평균 668명 늘리기로 결정했다. 2024학년도 정원 3058명을 기준으로 2027학년도에는 490명 늘어난 3548명, 2028·2029학년도에는 613명 늘어난 3671명이 된다. 2030·2031학년도는 공공의대와 지역의대가 각각 100명씩 더해져 매년 813명을 더 늘린다. 5년간 누적 증원 인원은 3342명이다. 증원된 인력은 서울을 제외한 전국 32개 의대에서 지역의사전형을 적용해 선발한다.

서울의 한 의과대학의 모습. 뉴스1

정부는 단계적 증원에 대해 “증원 초기 의학 교육 현장의 부담을 완화하기 위한 취지”라고 설명했다. 누적 증원 인원이 보정심에서 논의하던 2037년 부족 의사 수(4724명)의 75% 수준인 것 역시 교육 현장 부담을 고려한 결정이라고 밝혔다.

정은경 복지부 장관은 “보는 관점에 따라 많다고 할 수도 있고 적다고 할 수도 있는 상황이지만 합의를 갖고 시작한다는 의미가 있고, 저희가 선택한 모형 추계에 비해 75% 정도 증원이 반영된 것”이라며 “24~25학번이 더블링돼 교육역량에 대해 고려했다”고 말했다.

교육부는 4월 중 대학별 최종 정원을 확정할 계획이다.

다음 달 초까지 각 대학에 정원 배분을 통보하면, 각 대학은 입시전형 변경 계획을 마련해 한국대학교육협의회(대교협)에 제출하게 된다. 대교협은 5월 말까지 각 의대의 정원을 담은 2027학년도 대입 수시모집 요강을 발표해야 한다.