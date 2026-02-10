“내연녀와 같이 살자”며 집에 부른 남편…法, 살해 시도 아내 ‘집유’ 선처

게티이미지뱅크

배우자의 외도 문제로 갈등을 겪던 중 남편을 둔기로 살해하려 한 40대 여성에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.

대구지방법원 형사11부(부장판사 이영철)는 살인미수 등 혐의로 기소된 A씨(44·여)에게 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했다고 10일 밝혔다.

A씨는 지난 1월 17일 오후 남편 B씨(40)를 둔기로 머리를 내려치는 등 살해하려다 미수에 그치고 C씨(49·여)를 폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

공소 사실에 따르면 A씨는 수년 전 남편과 C씨의 내연 관계를 알게 됐다.

A씨는 남편에게 이혼을 요구할 수 있었으나 관계 정리를 요구하며 가정을 지키려 했다.

하지만 남편은 외도를 멈출 생각이 없었다. A씨는 남편의 불륜으로 불만과 갈등을 겪어온 것으로 드러났다.

그러던 사건 당일 남편은 도 넘은 말을 A씨에게 한다. 술 취한 B씨는 A씨에게 “(C씨와) 셋이 함께 지내고 싶다”는 취지로 말했다.

A씨는 이런 말을 듣고도 범행은 저지르지 않았다. 하지만 C씨가 거주지로 찾아오자 끝내 범행을 저질렀다.

A씨는 남편의 계속된 외도 문제로 인한 갈등 속에서 우울감과 무기력감 등 정서적 불편감이 누적된 상태였다.

이 사건에 대해 재판부는 “범행이 우발적으로 발생한 것으로 보이는 점과 피해자들이 처벌을 원하지 않는다는 의사를 밝힌 점, 남편이 법정에서 자신의 책임을 언급하며 선처를 구한 점 등을 종합적으로 고려했다”고 양형 이유를 설명했다.