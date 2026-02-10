박나래, 연루 사건 총 8건 12일 첫 경찰 조사

방송인 박나래씨(왼쪽) 자택 내부 모습. 뉴시스·박씨 사회관계망서비스(SNS) 캡처

방송인 박나래(40)씨가 전직 매니저들과의 법적 공방과 관련해 피고소인 신분으로 경찰 조사를 받는다.

10일 박나래 측에 따르면 박나래는 오는 12일 오후 서울 강남경찰서에 출석해 첫 피고소인 조사를 받을 예정이다.

현재 박나래와 연루된 사건은 강남서 6건, 용산서 2건 등 총 8건에 달한다.

전직 매니저들은 박나래로부터 직장 내 괴롭힘과 특수상해, 대리처방 및 진행비 미지급 등 이른바 ‘갑질’ 피해를 당했다고 주장했다.

또 이들은 지난해 12월 부동산 가압류 신청과 함께 허위사실 적시에 의한 명예훼손, 정보통신망법 위반 등의 혐의로 박나래를 고소했다.

이에 박나래 측은 전 매니저들을 공갈 및 업무상 횡령 혐의로 맞고소 했다.

경찰은 전 매니저들의 폭로로 불거진 불법 의료행위 의혹도 집중적으로 살핀다는 계획이다.

한편 박나래는 일명 ‘주사이모’라 불리는 인물로부터 비의료시설에서 불법 시술을 받았다는 의혹도 받고 있다.

해당 의혹과 관련해 박나래와 동료 연예인들은 불법 의료행위 의혹을 부인하고 있지만, 경찰은 최근 '주사이모' A씨의 주거지와 차량 등을 압수수색해 의약품과 투약 장비, 고객 명부 등 관련 자료를 확보한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 출국금지 조치했다.