박희정 포항시의원, 포항시장 선거 출사표

포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com
더불어민주당 박희정 포항시의원은 10일 오전 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 포항시장 출마를 공식 선언했다. 

 

3선 시의원 경력을 지닌 박 의원의 출마로 오는 6·3 포항시장 선거 구도가 재편될 것이란 전망이 나온다.

 

더불어민주당 박희정 포항시의원은 10일 오전 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 포항시장 출마를 공식 선언하고 있다. 박희정 포항시의원 제공
더불어민주당 박희정 포항시의원은 10일 오전 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 포항시장 출마를 공식 선언하고 있다. 박희정 포항시의원 제공

박 의원은 “지금 포항은 어느 때보다 힘든 시기”라며 인구·고용·폐업 지표를 제시했다. 

 

박 의원은 “2014년 51만9000명이던 주민등록인구가 2025년 48만8000명으로 줄었고, 철강공단 노동자도 1만6000명에서 1만3000명으로 감소했다”며 “2025년 상반기 고용률은 59.6%로 전국 평균(61.4%)보다 낮고 실업률은 3.3%로 상승하고 있다. 2024년 폐업률도 10.7%”라고 말했다.

 

박 의원은 “철강산업 위기로 시민들이 일자리를 잃을 때 말이 아니라 행동으로 고용위기 선제대응지역 지정을 위해 뛰었다”며 “중앙정부와 호흡을 맞추며 국정과제를 함께 설계하고 완주하는 여당 시장이 필요하다”고 밝혔다.

 

또, “이번 선거는 민주당이 국정을 책임지는 상황에서 치러지는 지방선거라는 점에서 ‘정권-지방정부의 호흡’을 통한 변화 가능성이 크다는 평가가 나온다”고 덧붙였다.

 

박 의원은 “지역주의를 뛰어넘는 위대한 선택, 포항미래를 위한 가장 확실한 선택 시민들이 나서면 가능하다. 포항, 박희정으로 재부팅 버튼을 눌러달라”며 3대 시정 비전을 제시했다.

 

한편 박 의원은 3번의 선거(2014년, 2018년, 2022년)에서 모두 당선됐고, 제9대 포항시의회 전반기 자치행정위원장을 지냈다. 

 

최근까지 더불어민주당 포항시남구울릉군지역위원장을 역임하면서 정권교체에 기여했다는 평가가 나온다.

이영균 기자

