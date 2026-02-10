영덕전통시장, 관광·쇼핑·문화 복합공간으로 재탄생

305억 투입 현대식 시설·주차타워 완비한 명품시장으로 우뚝

화재로 전소된 영덕전통시장이 소실 5년 만에 최신의 시설을 갖춘 명품시장으로 돌아왔다.

10일 영덕군에 따르면 영덕전통시장 재건축 개장식을 축하하는 ‘어울림 한마당’이 전날 시장 2층 광장에서 열렸다.

이철우 경북도지사와 김광열 영덕군수가 영덕전통시장에서 장을 보고 있다.

이 자리에는 이철우 경북도지사, 김광열 영덕군수, 박형수 국회의원을 비롯 지역 도·군의원, 상인회 관계자와 주민 등 500여 명이 참석해 지역의 새로운 랜드마크로 자리매김할 영덕시장의 새출발을 함께 축하했다.

앞서 영덕시장은 2021년 9월 4일 새벽 발생한 화재로 점포 79개와 장옥 등이 전소되며 약 68억 원의 재산 피해가 발생한 바 있다.

이후 영덕군은 시장의 항구적 복구와 현대화를 위해 총사업비 305억 원을 투입해 대대적인 재건축 사업을 추진했다.

그 결과 영덕전통시장은 연면적 6083㎡(약 1840평) 규모의 최신식 시장으로 새롭게 태어났다.

새 단장을 마친 영덕시장은 1층에 51개 점포가 입점해 정상 영업을 시작했다.

김광열 영덕군수가 영덕전통시장 상인과 인사를 나누고 있다.

영덕전통시장 1층 매장 모습.

2층에는 청년몰과 푸드코트, 어린이 놀이시설 등을 조성해 젊은 층과 가족 단위 방문객까지 아우르는 복합문화공간으로 기대를 모으고 있다. 아울러 고질적인 주차 문제 해결을 위해 연면적 4058㎡(약 1227평), 지상 2층 3단 규모의 주차타워(220면)를 신축해 시장 이용객의 편의성을 크게 개선했다.

이번 개장식은 영덕시장이 단순한 시장 복구를 넘어, 동해선 철도 완전 개통과 포항~영덕 고속도로 개통에 따른 교통 환경의 발전에 따라 관광·쇼핑·문화가 융합된 ‘동해안 최고의 명품시장’으로 육성하겠다는 비전을 선포하는 자리로 의미를 더했다.

이에 영덕군은 시장과 지역 상권 활성화를 위한 현장 중심의 민생 소통을 지속적으로 이어가며 관광객 유치 및 지역경제 촉진을 위한 전략을 수립해 박차를 가할 계획이다.

이중 경북도와 코레일이 함께하는 ‘동해선 열차 연계 시장 투어’ 등의 체류형 관광 상품을 개발하고, 영덕역과 시장 간의 접근성을 개선해 투어의 중심이 되는 문화관광형의 시장으로 육성하는 것이 하나의 방침이다.

영덕시장상인회 구다남 회장은 “화재로 잿더미가 된 시장을 보며 막막했던 시간이 엊그제 같은데 오늘 이렇게 훌륭한 시장으로 다시 태어나 감회가 남다르다”며 “상인 모두가 힘을 모아 화재의 아픔을 희망으로 바꾸고 동해안 최고의 시장으로 만들어 가겠다”라고 소감을 밝혔다.

김광열 영덕군수는 “영덕시장 재개장은 군민과 상인회가 함께 이뤄낸 인내와 헌신의 결실”이라며 “다시 일어선 영덕시장이 지역 경제와 관광의 한 축으로 자리매김할 수 있도록 모든 노력과 지원을 아끼지 않을 것”이라고 전했다.

영덕전통시장 개장식 모습. 영덕군 제공

한편, 이날 개장식 이후에는 이철우 경북도지사의 주재로 ‘민생 현장 간담회’가 열려 전통시장 활성화 방안에 대한 현장의 목소리를 공유하는 시간을 가졌다.

시장 상인들은 고금리·고물가 장기화로 인한 소비 위축과 온라인 유통 확대로 인한 어려움 등을 재기했으며, 이에 대한 실질적인 지원 대책 마련을 요청했다.