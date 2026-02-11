성동, 5년 연속 생활폐기물 감량 성공

2025년 목표 대비 91t 더 줄여

스마트 무인 수거함 등 효과

서울 성동구가 지난해 생활폐기물 감량 목표를 초과 달성했다. 구는 지난해 생활폐기물 발생량이 5만6338t으로 당초 목표량(5만6429t) 대비 91t을 추가 감량했다고 10일 밝혔다. 이는 2020년 대비 9277t(14.14%) 줄어든 수치다. 구는 내년까지 2020년 대비 생활폐기물 20% 감량을 목표로 단계적인 감량 정책을 추진하고 있다. 그 결과 생활폐기물 발생량은 2020년 6만5615t에서 2021년 6만5128t, 2022년 6만4131t, 2023년 6만1401t, 2024년 5만8641t으로 감소세를 보이고 있다.



신축 아파트 입주, 성수권역 유동 인구와 사업장 확대 등에도 주민 참여형 정책을 촘촘히 적용한 점이 주효했다고 구는 설명했다. 매주 재활용품을 가져오면 종량제 봉투로 교환해 주는 ‘성동 푸르미 재활용 정거장’, ‘가정용 음식물 폐기물 감량기 보급 사업’, 투명 페트병과 종이팩 등을 쉽게 배출할 수 있도록 돕는 ‘스마트 무인 수거함 사업’ 등이 대표적이다.



올해 목표량은 5만4460t으로, 사업장 폐기물 배출·분리 관리 강화와 재활용 활성화 사업 확대 등을 추진할 방침이다.



정원오 성동구청장은 “앞으로도 계속된 노력을 통해 주민과 함께하는 자원순환도시 실현과 탄소 중립을 선도하는 지속 가능한 도시로 한 걸음 더 나아갈 것”이라고 말했다.