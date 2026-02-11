“여친 놔두고 바람 피웠어요”…올림픽 메달리스트 폭탄발언에 ‘술렁’

“6개월 전 인생의 사랑을 만났지만, 여자 친구를 두고 바람을 피웠습니다.”

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 바이애슬론 종목에서 동메달을 딴 노르웨이 선수가 경기가 끝난 뒤 자신이 바람을 피운 사실을 고백해 관심이 증폭되고 있다.

노르웨이 바이애슬론 대표팀의 스투를라 홀름 레그레이드. AP연합뉴스

노르웨이 바이애슬론 남자 대표팀의 스투를라 홀름 레그레이드(28)는 10일(한국시간) 이탈리아 안테르셀바 바이애슬론 아레나에서 열린 바이애슬론 남자 20㎞ 개인 경기에서 52분19초8을 기록, 동메달을 목에 걸었다. '대표팀 동료' 요한올라브 보튼(51분31초5)과 에릭 페로(프랑스·51분46초3)에 뒤를 이었다.

2022년 베이징 대회에서 4×7.5㎞ 릴레이 종목 금메달리스트인 레그레이드는 두 대회 연속 메달의 기쁨을 맛봤다.

하지만 레그레이드는 경기 직후 인터뷰에서 메달의 기쁨을 표현하는 대신, 갑자기 자기 잘못을 참회하는 듯한 모습을 보였다.

레그레이드는 노르웨이 방송사 NRK와 인터뷰에서 “6개월 전에 제 인생의 사랑을 만났다. 세상에서 가장 아름답고 다정한 사람이었다”면서 “3개월 전 인생 최대 실수를 범했다. 그녀를 배신하고 바람을 피웠다”고 눈시울을 붉혔다.

이어 그는 “일주일 전에 내가 저지른 일을 그녀에게 털어놨다”며 “많은 분이 이제 저를 다른 눈으로 바라보겠지만, 제 눈에는 오직 그녀만 있다. 지금 이런 말을 해서 무엇을 얻을 수 있을지 모르겠지만 최근 운동은 뒷전이었다. 메달을 그녀와 나누고 싶다”고 솔직한 심경을 전했다.