김연경 "내 나이 많다고? 요즘 공개 구혼 메시지 폭주"

김학진 기자 = '배구 여제' 김연경(38)이 쏟아지는 공개 구혼 메시지가 쏟아진다며 인기를 뽐냈다.

9일 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에는 '동계올림픽 씹어 먹던 선수들이 찾아왔다! 걸스나잇~ 좋다'라는 제목의 영상이 올라왔다. 게스트로 전 쇼트트랙선수 박승희, 컬링선수 김은정이 출연했다.

유튜브 채널 '식빵언니 김연경'

영상에서 김은정은 "저희 팀이 나이가 많아서 결혼한 사람이 많다. 저 결혼했고, 영미, 경애, 초희까지 결혼했다. 지금 올림픽에 가 있는 선영이만 남았다”고 말했다.

이 말을 들은 김연경은 "방금 나이 많아서 결혼했다고 했는데 내가 더 나이가 많은 거 같은데, 내 앞에서 그런 소리하면 어떡하냐"고 발끈해 웃음을 자아냈다.

이에 박승희는 김연경을 가리키며 "여기도 있다. 연락 많이 달라"고 말했다.

유튜브 채널 '식빵언니 김연경'

김연경은 "연락 많이 주세요"라고 받아치면서도, "요즘 DM(다이렉트 메시지)이 많이 온다. 공개 구혼이 많이 온다"며 "그만 좀 연락해라. 귀찮아 죽겠다"고 너스레를 떨었다.

김연경은 대한민국 배구 국가대표로 오랜 기간 활약했으며, 최근 은퇴 후 방송과 유튜브 활동을 통해 팬들과 소통을 이어가고 있다.

<뉴스1>