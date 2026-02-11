메뉴보기메뉴 보기 검색

“기분 울적하면 일단 뛰라고?”… 8만명 분석하니 진짜 ‘약’보다 낫다네

양다훈 기자 yangbs@segye.com
7만9551명 대규모 분석 결과... “유산소 운동, 기존 약물·상담만큼 효과 뚜렷”
가벼운 조깅이나 수영 같은 유산소 운동은 우울증 완화에 특히 효과적이다. 연구에 따르면 전문가의 가이드에 따라 여럿이 함께할 때 그 효과는 더욱 커지는 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크
현대인의 4명 중 1명이 겪는다는 우울증과 불안 증상은 흔히 정신과를 찾아 약을 처방받거나 상담을 받는 것이 정석으로 통한다. 하지만 최근 세계적인 스포츠 의학 학술지에서 이 고정관념을 뒤집는 대규모 연구 결과가 발표되어 주목받는다. 운동이 실제 치료제만큼이나, 혹은 그 이상의 효과를 낼 수 있다는 과학적 근거가 제시된 것이다.

 

11일 호주 제임스 쿡 대학의 닐 리처드 먼로 교수팀은 최근 ‘영국 스포츠 의학 저널(BJSM)’을 통해 총 7만9551명이 참가한 81편의 통합 자료를 재분석한 결과를 내놓았다. 이번 연구는 10세부터 90세까지 전 연령대를 아우르는 방대한 데이터를 기반으로 했다는 점에서 신뢰도가 높다. 연구팀은 유산소 운동이 우울증과 불안 증상을 완화하는 데 ‘1차적 치료법’이 될 잠재력이 충분하다고 밝혔다.

 

분석 결과에 따르면, 운동은 전통적인 약물치료나 대화 치료와 비교했을 때 효과가 대등하거나 일부 조건에서는 더 나은 경우도 있는 것으로 나타났다. 연구팀은 비용 효율성과 접근성, 그리고 신체 건강상의 이점을 고려할 때 운동이 정신건강 치료의 대안이 될 수 있다고 설명한다. 모든 운동이 유의미한 효과를 보였으나 증상에 따라 세부적인 차이는 존재했다.

 

우울증 완화에는 유산소 운동의 효과가 가장 뚜렷하게 나타났다. 특히 18~30세 사이의 청년층과 출산 직후의 여성군에서 개선 효과가 가장 컸다. 반면 불안 증상 완화에는 강도가 높거나 시간이 긴 운동보다 낮은 강도로 짧게 꾸준히 하는 운동이 효과적이었다. 이는 심리적 안정을 찾는 데 있어 운동의 강도보다는 지속성이 더 중요한 요인임을 시사한다.

 

운동 방식에 따른 차이도 확인됐다. 혼자 운동하는 것보다 전문가의 지도를 받으며 여럿이 함께하는 ‘집단 운동’이 우울 증상을 줄이는 데 더 유리한 경향을 보였다. 연구팀은 이러한 결과가 정신건강 회복에 있어 사회적 교류가 미치는 영향력을 보여주는 것이라고 분석했다.

 

연구팀은 모든 형태의 운동이 연령이나 성별과 관계없이 심리·약물 치료와 동등하거나 더 나은 증상 완화 효과를 보였다고 강조했다. 다만 운동의 특성에 따라 미치는 영향이 다른 만큼, 향후 개인의 상태에 맞춘 ‘맞춤형 운동 프로그램’이 처방되어야 한다는 점을 덧붙였다. 

양다훈 기자

