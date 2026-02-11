"신세경, 연예인 중 가장 예뻐"…박정민 극찬

배우 박정민이 영화 '휴민트'에서 호흡을 맞춘 신세경의 외모를 극찬했다.

박정민은 10일 유튜브 '충주시'에 출연했다.

그는 영화 '휴민트'에서 두 번째로 이름을 올린 데 대해 "첫 번째가 아니면 다 비슷하다"고 말해 웃음을 자아냈다. 영화의 첫 주연에는 조인성이 이름을 올렸다.

애정신이 있는지 묻는 질문에 "스포를 하기 좀 그렇다"고 말했다. 이번 영화에서 박정민은 신세경과 멜로 호흡을 맞췄다.

조인성에 대해서는 "참된 선배의 표본"이라며 "밥 사 주고 술 사 주는 건 물론이고 정확한 조언을 해 주신다"고 했다.

신세경에 대해서는 "감히 말씀 드리는데 지금까지 봤던 연예인 중에 가장 예쁘다"며 "굉장히 단단한 배우"라고 추켜세웠다.

현재 영화계의 불황에 대해서는 "업계에 있는 사람으로서 한국영화 너무 안 좋다고 투정을 부리고 싶지 않다"고 밝혔다.

이어 "한국영화가 미움 받는다는 생각이 들지 않냐"고 반문했다. 이에 충주맨은 "기대가 높다"며 "눈높이가 높아졌다"고 답했다.

영화 '휴민트'는 이날 개봉한다. 지난 7일부터 전체 영화 예매율 1위를 유지하고 있다.

<뉴시스>