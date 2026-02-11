정동영 통일장관 “무모한 무인기 침투, 북측에 깊은 유감”

"전쟁 날 뻔했던 위험천만한 행위

9·19 군사합의 하루빨리 복원돼야"

정동영 통일부 장관은 10일 “이번에 일어난 무모한 무인기 침투와 관련하여 북측에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.

정 장관은 이날 저녁 명동성당에서 열린 ‘민족의 화해와 일치를 위한 미사’ 축사에서 “이재명 정부는 남북 간 상호 인정과 평화공존을 추구한다”며 이렇게 말했다. 대북 무인기에 대해 정부 고위 당국자가 북한에 유감을 표명한 것은 처음이다.

정동영 통일부 장관이 10일 서울 명동성당에서 열린 ‘민족의 화해와 일치를 위한 미사’에서 축사하고 있다. 연합

정 장관은 “지난 정권은 2024년 10월, 군대를 동원해서 무려 11차례에 걸쳐 18대의 무인기를 북한에 보내 대남공격을 유도했다”며 “자칫 전쟁이 날 뻔했던 무모하고 위험천만한 행위였으며 두 번 다시 있어서는 안 될 대단히 불행한 사건”이라고 비판했다. 이어 “이러한 불행한 사태를 방지하기 위해서라도, 지상·해상·공중에서의 적대 행위를 전면 중지하기로 약속한 9·19 군사합의가 하루빨리 복원돼야 한다”며 “공중에서의 적대 행위는 지금 당장이라도 중단해야 할 것”이라고 강조했다.

그는 축사 후 청와대와 소통 하에 유감 표명을 했느냐는 기자 질문에 “통일부의 판단”이라고 답했다.

정 장관은 이날 개성공단 가동 중단이 10년이 된 데 대해서는 “공단의 일방적인 중단과 폐쇄는 남북 간 신뢰를 무너뜨리는, 국민의 마음에 깊은 상처를 남긴 어리석은 결정이었다”며 “깊은 유감을 표한다”고 말했다. 이어 “대북 인도적사업 17건에 대해 그 동안 미뤄왔던, 중단해 왔던 제재 면제를 승인할 방침”이라며 “북한이 필요로 하고 국제사회가 공감하는 호혜적인 협력 방안들을 더욱 적극 발굴해 나가겠다”고 다짐했다.