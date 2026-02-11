박정민 '라이프 오브 파이', 공연 5분 전 취소…"조명 문제"

제작사 "안전 고려해 취소…구체적 보상 추가 안내"

박원희 기자 = 배우 박정민이 출연하는 공연 '라이프 오브 파이'가 조명의 기술적 문제로 공연 직전 무산됐다.



11일 공연계에 따르면 전날 오후 7시 30분 서울 GS아트센터 무대에서 진행될 예정이던 '라이프 오브 파이' 공연이 시작 5분 전 취소됐다.

'라이프 오브 파이' 박정민. 에스앤코 제공

전날 공연에는 박정민을 비롯해 황만익, 주아, 진상현 등이 무대에 오를 예정이었다. 일부 관객은 공연이 시작되기 직전 취소가 안내된 데 대해 항의했다.



'라이프 오브 파이' 제작사는 "일부 조명 기기에 갑작스러운 기술적 문제가 발생해 복구를 시도했으나, 공연 진행이 어렵다고 판단돼 부득이하게 공연을 취소했다"며 "조명 기기가 작동하지 않았으며 안전을 고려해 취소를 결정했다"고 설명했다.



그러면서 "관객 여러분께 불편을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 전했다.



제작사는 구체적인 보상 내용을 정리해 공지할 예정이다. 공연장의 기술적인 상황도 전체적으로 점검해 공연 재개 여부도 같이 안내할 계획이다.



'라이프 오브 파이'는 화물선 사고로 태평양을 표류하게 된 소년 파이가 생존을 위해 분투하는 이야기로 얀 마텔의 소설 '파이 이야기'가 원작이다. 퍼펫, 영상, 음악 등이 어우러진 '라이브 온 스테이지'(Live on Stage)라는 장르를 표방했다. 박정민은 파이 역으로 공연 무대에 8년 만에 올랐다.

<연합>