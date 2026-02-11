이경실, 갱년기 증상 고백…"새벽에 과자 6봉 폭식"

이종희 기자 = 코미디언 이경실이 최근 갱년기를 겪으면서 과자를 폭식했다고 전했다.

10일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '우창윤이 인정한 근육돼지 이선민, 한 방에 훅 갈 수 있는 돼지의 조건'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 유튜브 '닥터프렌즈'의 내분비내과 전문의 우창윤이 게스트로 출연해 건강을 주제로 이야기를 나눴다.

이선민은 이경실의 과자 폭식 습관을 지적했고, 이경실이 작가와 나눈 메신저 대화 내용이 공개됐다.

대화에는 "어제 구운 감자맛 과자를 여섯 봉지 먹었다"는 내용과 함께 인증 사진이 담겨 있었다.

이에 이경실은 "갱년기가 오면서 잠이 자주 깨고 새벽에 잠이 안 와 영화를 본다"며 "영화를 보면서 먹은 과자 봉지를 보고 나서야 깜짝 놀랐다"고 밝혔다.

이선민이 우창윤에게 "새벽에 구운 감자 6봉지 먹는 것보다 가오리찜을 먹는 게 낫지 않냐"고 묻자, 우창윤은 "가오리찜이 낫긴 하다"고 조언했다.

우창윤은 또 "갱년기가 되면 단 음식에 대한 유혹이 커지고, 그럴수록 잠도 더 못 잔다"며 "우리 뇌는 달고 기름진 음식을 선호한다"고 설명했다.

이경실은 "보통 남편이 과자를 한 박스씩 사다 놓는데 저렇게 먹고 난 다음 날, 주문하지 말라고 호통을 쳤다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

