[속보] 19일 尹 1심 선고 생중계 된다…법원 허가 입력 : 2026-02-11 10:21:51 수정 : 2026-02-11 10:21:50 박윤희 기자 pyh@segye.com

윤석열 전 대통령이 지난달 16일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 특수공무집행방해, 범인도피교사, 직권남용 권리행사방해 혐의 등 사건에 대한 1심 선고 공판에 출석해 피고인석에 앉아 있다. 서울중앙지법 제공

서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 오는 19일 오후 3시 진행되는 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 선고기일에 대한 방송사의 중계방송 신청을 허가한다고 11일 밝혔다.

이에 따라 법원 자체 장비로 촬영한 영상이 방송사에서 실시간 송출될 예정이다. 다만 기술적 사정에 따라 다소 지연될 수 있다.

박윤희 기자