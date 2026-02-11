엔믹스, 브라질 카니발 참여…"K팝 아티스트 최초"

이재훈 기자 = 신흥 대세 걸그룹 '엔믹스(NMIXX)'가 세계 최대 축제 중 하나인 브라질 카니발에 'K팝 아티스트 최초'로 참여한다.

11일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면, 엔믹스는 오는 14일(이하 현지시간)부터 18일까지 브라질 상파울루에서 열리는 카니발(Brazilian Carnival S?o Paulo) 무대에 오른다.

엔믹스(NMIXX) 브라질 카니발 참여 어나운스먼트 이미지. Pabllo Vittar 제공

엔믹스는 16일 해당 카니발에서 진행되는 현지 대표 아티스트 파블로 비타(Pabllo Vittar)의 블록 파티에 스페셜 게스트로 나선다.

블록 파티는 브라질 카니발의 거리 축제를 뜻한다. 여기에 K팝 아티스트가 참여하는 것은 엔믹스가 처음이다.

JYP는 "이번 공연은 전 세계 수많은 음악팬들을 사로잡은 K팝과 브라질 팝의 역사적인 결합을 상징하며, 엔믹스 멤버들은 파블로 비타의 블록 파티 무대에 올라 카니발을 즐기는 현지 관객에게 특별한 즐거움을 선사할 예정"이라고 귀띔했다.

앞서 엔믹스는 비타와 지난해 8월 컬래버레이션곡 '메쉬(MEXE)'를 발표했다. 엔믹스 고유의 '믹스 팝' 사운드에 피타의 에너지 넘치는 브라질 팝 사운드를 접목한 곡이다. 두 아티스트 공동 보컬, 한국과 브라질 두 나라 언어로 쓴 가사, 라틴 스타일 안무가 특징이다.

JYP는 "2022년 데뷔 이래 브라질에서 꾸준히 두터운 팬층을 유지해 오고 있는 엔믹스가 'K팝 아티스트 최초'로 성사된 브라질 카니발 참여를 통해 현지 강력한 인기와 영향력을 입증한다"고 자신했다.

<뉴시스>