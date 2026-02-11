한국공항공사, 설 연휴 국내선 105만명 이용 예상

14일 25만4000명으로 가장 붐벼

설 연휴 기간 동안 국내 13개 공항을 이용하는 여객은 149만명에 이를 것으로 예상된다.

한국공항공사는 설 연휴인 13일부터 18일까지 6일간 13개 전국공항(인천·무안공항 제외)에서 설 연휴 특별교통대책을 시행한다고 11일 밝혔다.

김포공항 국내선 터미널 전경.

이 기간 전국공항 이용객은 국내선 105만 명, 국제선 44만 명으로 총 149만 여명에 이르며 하루 평균 이용객은 전년대비 16.3%가 증가한 약 25만 여명으로 예측된다.



항공기 운항편수는 국내선 6020편, 국제선 2428편으로 총 8448편이 운항한다. 하루 평균 1408편이 운항할 예정이며 전년대비 12.3%가 증가했다.

이용객이 가장 많은 날은 14일(약 25만 4000명)로 예상된다. 공항별로는 김포·김해공항은 14일, 제주공항은 18일이 가장 붐빌 것으로 전망된다.

한국공항공사는 출발장 혼잡이 예측되는 시간대에 신분및 보안검색대를 확대운영하고 안내인력을 집중배치해 탑승수속 대기시간을 최소화할 계획이다. 법무부및 항공사와 협의를 통해 체크인카운터, 출국심사대 조기 운영 등 혼잡완화 대책을 추진한다.

또 한국공항공사 전국공항의 총 6136면의 임시주차장을 추가로 확보해 김포공항 7667면, 김해공항 5735면, 제주공항 3394면 등 3만550면의 주차 공간을 운영할 예정이다.

네이버, 카카오T에서 김포·김해·제주공항을 검색하면 탑승 소요 시간과 터미널 혼잡도를 실시간 확인이 가능한 서비스를 제공한다. T맵 내비게이션을 통해 전국 6개 공항(김포, 김해, 제주, 대구, 청주, 광주) 주차장 혼잡상황에 대한 음성안내 서비스도 시행한다.

이와 함께 정부의 설 민생안정대책의 일환으로 전국 11개 공항 국내선 이용객을 대상으로 15일부터 18일까지 4일간 다자녀가구(2자녀이상, 막내나이 18세 이하)와 장애인 차량에 대해 공항 국내선 주차장 이용료를 전액 감면할 예정이다.

박재희 사장직무대행은“설 연휴 특별교통대책 기간 안전한 공항운영에 만전을 기해 국민들의 안전한 귀성, 귀경길이 될 수 있도록 최선을 다하겠다” 고 말했다.

한편 한국공항공사는 지난달 12일부터 21일까지 전국 공항의 필수 시설과 여객 편의·상업시설에 대한 점검 및 보완을 마쳤다. 박 사장직무대행을 비롯한 경영진은 2일부터 13일까지 주요 공항 현장을 직접 방문해 안전·보안 및 비상대응 준비상황 등 안전한 공항 운영을 위한 특별점검을 실시한다.