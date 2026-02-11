성시경도 화사와 '굿 굿바이'…'설특집 콘서트 성시경'서 파격 듀엣

장아름 기자 = 가수 성시경이 화사와 듀엣 무대를 선보인다.

설 연휴 첫날인 오는 14일 방송되는 SBS '설 특집 콘서트 성시경'은 '올 매진'을 기록했던 지난해 12월 25일부터 28일까지 열린 '콘서트 성시경'의 TV판으로, 데뷔 25주년을 맞이한 성시경의 음악 타임라인을 그대로 따라가는 유일무이한 콘서트다.

SBS

이날 방송에서는 1집에 수록됐던 히트곡 '처음처럼'부터 '우린 제법 잘 어울려요' '좋을 텐데' '거리에서' '안녕 나의 사랑' '너의 모든 순간' '희재' 등 성시경을 대표하는 히트곡들이 TV를 수놓는다.

이 자리에서 성시경은 본인이 가장 아끼는 곡 중 하나인 '태양계' 무대도 선보인다. 그는 '태양계'에 대해 "작곡가 강승원 형님이 술자리에서 불러주던 곡이었는데 제가 부르고 싶다고 했다"며 "영원히 가까이 갈 수 없는, 매일 밤 고통스럽게 보이는 거리의 존재를 그리는 곡인데, 요즘 곡이 아닌 느낌"이라고 소개한다.

SBS

특히 이번 방송에는 성시경과 스페셜 게스트 마마무 화사와의 파격 듀엣 무대가 최초로 공개된다. 화사의 파트너로 낙점된 성시경은 화사의 히트곡 '굿 굿바이'(Good Goodbye) 무대를 함께 꾸며 모두를 깜짝 놀라게 하는 듀엣 댄스를 선보일 예정이다.

'설 특집 콘서트 성시경'은 이날 오후 8시 30분 방송된다.

<뉴스1>