SSG닷컴, 티빙형 ‘쓱세븐클럽’ 3월 출시…월 3900원

SSG닷컴이 장보기 특화 멤버십 쓱세븐클럽 온라인 동영상 스트리밍(OTT) 티빙(TVING) 연계형 모델의 출시일과 가격을 공개했다.

SSG닷컴은 장보기 특화 멤버십 ‘쓱세븐클럽’의 티빙 연계형 모델을 다음 달 5일 출시한다고 11일 밝혔다.

SSG닷컴 쓱세븐클럽 티빙형 공개. SSG닷컴 제공

티빙 연계형 멤버십의 월 구독료는 기존에 출시된 멤버십 2900원에 1000원을 더한 3900원으로, 티빙 오리지널 콘텐츠와 프로야구(KBO), 프로농구(KBL) 등 스포츠 경기를 시청할 수 있다.

쓱세븐클럽 티빙 연계형 모델의 월 구독료는 OTT 쿠팡플레이를 제공하는 쿠팡 와우 멤버십(7890원)의 절반 수준이다.

쓱 배송 결제금액 7% 고정 적립, 멤버십 전용 장보기 특가 상품, 신세계백화점몰·신세계몰 최대 7% 할인쿠폰 등 장보기 혜택은 기본형과 동일하게 제공된다.

SSG닷컴은 2월 중 신규 가입하는 고객을 대상으로 1개월 구독료 면제, 티빙 1개월 이용권, 장보기 지원금 5000원을 제공한다.

이와 별개로 월 구독료 이상의 금액을 결제시 3000원(기본형) 또는 4000원(티빙연계형)을 즉시 SSG머니로 돌려주는 이벤트도 3개월간 진행한다.

방승재 SSG닷컴 마케팅 담당은 “생활에 실질적인 도움이 되는 장보기 혜택과 OTT 콘텐츠가 결합된 멤버십 서비스를 부담 없는 가격에 누릴 수 있다”며 “쓱세븐클럽의 기존, 신규 고객 모두에게 기본형과 티빙형 중 하나를 선택할 수 있도록 안내할 예정”이라고 말했다.