갤럭시아에스엠, 건강운동관리사 전문가 대상 테크노짐 간담회 마련

국가대표 트레이너·병원·기업 웰니스 전문가 등 20인 참여

업계 현황 공유와 협업 방안 논의

건강운동관리사 네트워킹 행사 홍보 포스터

갤럭시아에스엠(갤럭시아SM)이 전개하는 프리미엄 웰니스 브랜드 테크노짐은 오는 3월 14일 서울 강남구에 위치한 테크노짐 센터 코리아에서 건강운동관리사 자격증을 보유한 전문가를 대상으로 전문가 간담회를 진행한다.

이번 간담회는 스포츠·의료·피트니스·기업 웰니스 등 다양한 영역에서 활동 중인 건강운동관리사들이 한자리에 모여 각자의 현장 경험과 전문 노하우를 공유하고, 국내 스포츠 및 운동 산업의 발전 방향을 함께 모색하기 위해 마련됐다. 참가자는 국가대표팀 트레이너, 대학병원 재활의학과 운동치료사, 스포츠의학센터 전문가, 프리미엄 피트니스센터 수석 트레이너, 개인 PT 스튜디오 대표, 기업 웰니스 프로그램 디렉터 등 총 20명으로 구성된다.

행사는 교류를 위한 웰컴 세션을 시작으로, 각 분야별 활동 현황과 실제 적용 사례를 공유하는 발표 세션이 이어진다. 이후 업계 발전 방안을 주제로 한 브레인스토밍을 통해 건강운동관리사의 역할 확장, 현장 중심 전문성 강화, 산업 전반의 협업 가능성 등에 대한 다양한 의견이 논의될 예정이다. 마지막으로는 협력 프로젝트 아이디어 도출과 함께 향후 전문가 간 지속적인 교류와 협업을 위한 방향성을 정리하는 시간도 마련된다.

이번 간담회는 테크노짐 코리아 박대인 에듀케이션 매니저의 교육 세션을 시작으로, 테크노짐 장비와 디지털 에코시스템을 활용한 실전 체험 프로그램으로 이어진다. 참가자들은 쇼룸 공간에서 테크노짐의 프리미엄 트레이닝 장비를 직접 활용하며, 개인 데이터 기반의 디지털 인터페이스 연동과 AI 기반 퍼포먼스 분석, 맞춤형 운동 솔루션 적용 과정을 경험하게 된다. 테크노짐은 최첨단 AI 기술과 스포츠 과학을 결합한 통합 웰니스 솔루션을 통해, 현장 전문가들이 실제 업무에 적용할 수 있는 실질적인 인사이트를 제공한다는 계획이다.

테크노짐 코리아 이반석 대표는 “이번 전문가 간담회는 단순한 정보 공유를 넘어, 각 분야에서 활동 중인 건강운동관리사들이 서로의 경험과 전문성을 연결하고 새로운 가능성을 모색하는 자리”라며 “테크노짐은 업계 전문가들이 자연스럽게 모이고 교류할 수 있는 허브이자, 국내 웰니스·운동 산업 발전을 이끄는 구심점 역할을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

테크노짐은 이번 간담회를 통해 기술·교육·현장 경험을 유기적으로 연결하는 브랜드로서의 정체성을 공고히 하는 한편, 전문가 네트워크 기반의 협업과 지식 확산을 통해 국내 스포츠·운동 산업 전반의 경쟁력 향상에 기여한다는 방침이다. 이를 통해 테크노짐은 단순한 장비 공급을 넘어, 업계 전문가들과 함께 성장하는 프리미엄 웰니스 파트너로서의 입지를 더욱 강화해 나갈 예정이다.